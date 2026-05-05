Casas del IPV: los planes de vivienda vigentes y los dos nuevos que se van a incorporar

Los planes de vivienda del IPV que se encuentran vigentes

Entre los planes de vivienda del IPV que están vigentes, uno de los que más resalta es el programa Mi Casa. Hasta el momento se han entregado miles de casas bajo este programa, las cuales fueron dadas a través de un sorteo.

En la actualidad, desde el IPV explicaron que el plan está en vigencia, pero las inscripciones se encuentran cerradas hasta nuevo aviso.

El plan de viviendas que sí tiene la inscripción abierta es el denominado Construyo Mi Casa. En este programa, el IPV permite acceder a un crédito para la construcción de viviendas. Lo único que se necesita es que el interesado tenga un lote o terreno donde levantar la vivienda.

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A diferencia de los créditos bancarios, el IPV exige que sea para primera vivienda y no para construir una segunda casa, en los casos de aquellos que ya tengan.

En cuanto al tamaño de las viviendas, la casa a construir puede ir desde los 40 hasta los 155 metros cuadrados de superficie y las cuotas a devolver parten desde los $323.000.

Los nuevos planes de vivienda anunciados

En las próximas semanas se espera que se abra la inscripción para dos nuevos planes de vivienda. El primero de ellos tendrá como destinatarios a docentes y se espera que se construyan 250 casas en una primera etapa.

La idea es que cada docente o grupo familiar aporte entre $20 millones y $25 millones, que sería el equivalente al 20% de cada casa. Esto lo podrían hacer hasta en 24 cuotas. El resto sería a través de un crédito. Estos barrios podrían ubicarse, por ahora, en Guaymallén y San Rafael.

En tanto, el otro plan de viviendas sería para la clase media y tendría previstas unas 350 casas en su primera etapa. En ambos casos se pedirían ingresos familiares de hasta 5 salarios mínimos.

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Cómo inscribirse a los planes del IPV

Para los programas vigentes de viviendas como así también para los futuros planes de casas, al momento de la inscripción hay que ingresar al sitio web del IPV y buscar qué programa se quiere y luego seguir los pasos para llenar los formularios.