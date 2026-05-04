Viviendas del IPV para docentes: cómo son las casas, los requisitos y cuánto deberá aportar cada interesado

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Requisitos y financiamiento: qué deberán tener los docentes que quieran una casa

El esquema financiero es el corazón de esta propuesta habitacional para los docentes y se divide en dos pilares fundamentales:

Crédito Bancario (80%): La mayor parte del valor de la propiedad se cubrirá mediante préstamos hipotecarios (posiblemente a través del Banco Nación), con plazos de devolución de hasta 30 años .

La mayor parte del valor de la propiedad se cubrirá mediante préstamos hipotecarios (posiblemente a través del Banco Nación), con plazos de devolución de hasta . Ahorro Previo (20%): El docente adjudicatario deberá aportar entre 20 y 25 millones de pesos . La ventaja es que este monto no se exige de contado, sino que podrá financiarse en cuotas durante un periodo de 12 o 24 meses .

El docente adjudicatario deberá aportar entre . La ventaja es que este monto no se exige de contado, sino que podrá financiarse en cuotas durante un periodo de . Ingresos Mínimos: Para calificar, el grupo familiar debe acreditar ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles (aproximadamente $1,4 millones a valores actuales). Además, se dará prioridad a docentes titulares para garantizar la estabilidad laboral requerida por los bancos.

Se calcula que la primera etapa de este plan de viviendas constará de 250 casas de unos 60 metros cuadrados de superficie ocupada y cada vivienda tendrá un valor de entre 100 y 120 millones de pesos.

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Fechas clave para la inscripción para el plan de casas para docentes

El cronograma oficial indica que en mayo se abrirán los pliegos para que las empresas presenten sus proyectos en terrenos aportados por el Estado (en zonas como Guaymallén, Ciudad y San Rafael) o en tierras propias de los desarrolladores.

La preinscripción para los docentes comenzará a mediados de junio a través de la plataforma del IPV. En esa instancia, cada interesado podrá elegir el proyecto habitacional específico al que desea postularse, dependiendo de la ubicación y sus necesidades familiares.

Más allá de lo que demore la construcción de las viviendas, es importante destacar que el tiempo de entrega de la llave estará ligado a la velocidad con la que el docente complete su ahorro previo de 12 o 24 meses.

Otro plan de viviendas pero para todos

Además de la línea para educación, el Gobierno impulsa una operatoria similar a la del IPV para el resto de la sociedad. Este plan contempla la construcción de otras 350 viviendas bajo un modelo donde el Estado supervisa la obra y facilita terrenos, mientras que el financiamiento principal recae en el sector privado y el ahorro de los beneficiarios.

Esta alternativa busca captar a familias que ya están en las bases de datos del IPV pero que cuentan con capacidad de ahorro, permitiendo que el Estado actúe como facilitador de tierras y supervisor de calidad, mientras los desarrolladores privados ejecutan los proyectos en ubicaciones estratégicas de la provincia.