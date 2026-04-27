En un acto cargado de simbolismo en el Salón Malvinas Argentinas de la Municipalidad de Las Heras, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó la entrega de 41 escrituras a familias del departamento. Durante su discurso, el mandatario mendocino fue tajante al describir la situación que atravesaban los vecinos antes de la implementación del Programa de Regularización Dominial: "Para muchos, esto era un verdadero calvario".
Alfredo Cornejo afirmó que "se terminó el calvario de las familias para poder escriturar sus casas"
El gobernador entregó 41 escrituras en un acto junto al intendente Francisco Lo Presti. Destacó que, gracias a una nueva ley provincial, se simplificaron trámites que antes llevaban décadas y eran "impagables"
La iniciativa busca saldar una deuda histórica con cientos de mendocinos que, a pesar de habitar sus viviendas de forma legítima durante 20, 30 o incluso 40 años, se ven atrapados en un laberinto de burocracia, costos profesionales y trabas administrativas que hacen imposible obtener el título de propiedad.
Un freno a la burocracia y los altos costos
Cornejo explicó que el origen de este programa radica en entender las barreras que enfrentaba la gente común.
Para destrabar esta situación, el Ejecutivo impulsó una normativa específica que permitió eximir pagos y agilizar pasos legales. "Sacamos una ley que nos permitía simplificar los trámites. A veces no se le da valor porque en lo físico nada cambia, pero tener la escritura es seguridad jurídica", enfatizó.
"A partir de ahora, ustedes y sus herederos podrán acceder a créditos o poner la vivienda como garantía. Esa es la ventaja concreta", afirmó Cornejo.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, celebró el avance de la gestión en el departamento, informando que ya se han entregado más de 100 escrituras en lo que va del año. "Esto es una decisión política que se transforma en hechos reales. Hoy se van a su casa con la tranquilidad de ser dueños legítimos", aseguró el jefe comunal.
Lo Presti también destacó el gesto del gobernador de firmar "de puño y letra" cada documento, validando el compromiso del Estado con la propiedad privada y el ordenamiento territorial.
Qué es el Programa de Regularización Dominial
El marco legal que permite este avance es la Ley Nacional 24.374 (Ley Pierri), a la cual Mendoza adhirió con normativas locales para facilitar la escrituración de viviendas únicas y permanentes.
El programa permite que inmuebles que se encuentran fuera del circuito formal por problemas de papeles de larga data, puedan finalmente ser registrados a nombre de sus ocupantes legítimos, promoviendo la inclusión social y la estabilidad patrimonial de las familias trabajadoras.