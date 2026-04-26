Los radicales mendocinos salen a la batalla por el "cuarto gobernador al hilo"

alfredo cornejo Alfred Cornejo le quiere pasar la posta a otro radical de su riñón. Foto: Gobierno de Mendoza

Tres mandatos consecutivos

En Mendoza el radicalismo de tinte cornejista lleva tres mandatos consecutivos. Tres al hilo, dirá la tribuna pícara. En los '90 los peronistas renovadores de esta provincia también hicieron triplete, así es que no se agranden tanto. Obsesivo, Cornejo se exige llevar al radicalismo a un cuarto período seguido. Le quiere pasar la posta a otro radical de su riñón.

Luis Petri, quien supuestamente iba a correr para gobernador de Mendoza con el caballo del comisario Milei, ha quedado ahora en pausa porque la realidad se ha ido modificando. El presidente cree que para su plan de reelección en 2027 no va ser tan determinante encapricharse con el nombre de un candidato a gobernador sino que habrá que ser muy rigurosos al elegir candidatos a diputados y senadores nacionales del paño. Y esos, agrega, sí deberán ser en su mayoría de los nuestros porque nos van a votar las leyes, sin peros.

Mientras tanto, aspectos como la marcha ascendente de la inflación, la economía que no logra cuadrarse y el bajón en la aprobación de la figura del presidente vienen macerando un "cansancio" que inquieta. La vida cotidiana de muchos argentinos con ingresos medios o medio bajos se viene tornando inclemente.

Quedarse sin plata los 20 de cada mes conlleva para mucha gente un complemento peligroso: el endeudamiento. Tener que pagar la compra del supermercado con tarjeta de crédito es una bomba de tiempo. Ese escenario irritante hace que empiecen a hartar las formas destempladas e insultantes, amplificadas por las seguidillas de casos en torno a la corrupción.¿Cuál es hoy la casta política? empieza a escucharse.

luis petri El ex radical Luis Petri, ahora referente de La Libertad Avanza. Foto: X de Luis Petri

Los que rankean

Por ahora rankean tres dirigentes que han anunciado sus intenciones de ser gobernador de Mendoza. Dos son radicales de siempre, el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez y el ministro de Educación y director de Escuelas Tadeo García Zalazar.

El restante es Luis Petri, quien también era radical. El año pasado decidió afiliarse a La Libertad Avanza. Puso la firma ante la mirada de Karina Milei. Se supone que eso significó haber dejado de lado sus votos a la UCR. El sanmartiniano ha hecho fintas para no ser taxativo en este tema. Pero pareciera que Petri va a seguir siendo referente de un sector dentro de la UCR, que es coordinado por su hermana Griselda Petri.

Otros entienden que al ser Petri parte de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, acuerdo que podría repetirse en las generales de 2027, no aparecería tan descabellada su doble vinculación partidaria, en especial por la coincidencia de los dos sectores en sanear la macroeconomía y el malgasto estatal .

Petri, que en 2023 fue candidato a vicepresidente de la Nación por el derrotado Juntos por el Cambio, y que se mandó casi de inmediato de perder a militar por Javier Milei, ya fue ministro de Defensa, etapa de la se recuerdan sus famosos saltos y abrazos aparatosos con el presidente. Ahora, en su rol de diputado nacional, los reflectores se han vuelto menos usuales. En su etapa como ministro, Petri solía ser calificado como "superestrella" por Milei. Cuando recién explotó el caso Adorni, Petri resguardó al jefe de Gabinete y dijo que lo iba a defender "espalda con espalda".

ulpiano suarez "Yo no me caso", dice Ulpiano Suarez para diferenciarse de Javier Milei. Foto: X de Ulpiano Suarez

Ulpiano y Tadeo

Menos engorrosa es la posición del intendente Ulpiano Suarez, "Como precandidato a gobernador tengo coincidencias con el presidente Milei, pero yo no me caso. Puedo hacer acuerdos o integrar coaliciones, pero nunca me voy a ir del radicalismo".

Integrante de una camada de dirigentes que practican el trato civilizado entre políticos de diferentes partidos, siempre tiene a mano la palabra eficiencia y pregona el uso estratégico de datos para la toma de decisiones. Suarez es uno de los jefes comunales más conocidos en el resto del país. Respeta la carrera de Cornejo y acompaña su gestión, pero no es del riñón del sancarlino. Debería hacer no tan estructurado el casete que porta.

tadeo garcia zalazar Tadeo García Zalazar, el "pollo" de Alfredo Cornejo. Foto: X de Tadeo García Zalazar

El caso del tercer precandidato subido a este tren es Tadeo García Zalazar, dos veces intendente de Godoy Cruz y actual ministro de Educación y director general de Escuelas. Es, en apariencia, el más tranquilo de los tres y seguramente el menos conflictivo. Lo presentan como "el pollo" de Alfredo Cornejo, el primero que éste habría tenido en mente para promocionarlo. Es considerado un buen profesional, un tipo serio y poco farolero. El carisma no se le da muy naturalmente.

En el entorno del gobernador afirman que aquello que realmente busca Cornejo es que finalmente el candidato a gobernador sea bendecido dentro de la alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Le interesa tener la última palabra en esa definición del candidato (lo cual eliminaría a Petri) y a cambio cedería a La Libertad Avanza los principales puestos para las candidaturas a cargos de diputados y senadores nacionales.