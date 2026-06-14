Fotos de la semana: los cortos de Cornejo, el cumple de Pato y el pendrive de Adorni

“El Alfredo” es recordado como un destacado dirigente de la Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo, el más claro trampolín en la carrera del dos veces gobernador de Mendoza. Lo describen como un gran armador político en sus épocas de rosquero de la universidad, estilo y dotes que conserva hasta hoy con una muñeca para manejar la provincia que más de uno envidia.

Cornejo es un claro ejemplo del ascenso social que representa la universidad pública y gratuita en la vida de los argentinos. Es hijo de un matrimonio de trabajadores sancarlinos que se debe haber esforzado para darles a sus hijos una educación de calidad.

UNCuyo elecciones 2 Las elecciones en la UNCuyo son un termómetro de la política provincial. Imagen ilustrativa. Prensa UNCuyo

Quizás por ese lado vienen los reproches de quienes los abuchearon ese día: el gobernador mantiene una fuerte alianza con Javier Milei, un presidente que viene siendo especialmente duro y crítico con las universidades públicas, a las que parece dispuesto a asfixiar.

Milei es admirador de los modelos estadounidense y chileno, que no consideran a la educación un derecho sino un servicio y ese detalle cambia una lógica histórica en la Argentina de profunda raigambre en la defensa del Estado de bienestar que consagra desde hace al menos un siglo a la universidad como un pilar clave del desarrollo y un derecho gratuito para todos desde los '50.

Los mensajitos de Luis y Hebe

Esta semana hubo un festejo por los 70 años de Patricia Bullrich con invitados top. Entre los pocos mendocinos que recibieron tarjeta para participar estuvo la vicegobernadora Hebe Casado, quien se está convirtiendo en una de los principales referentes de Bullrich en Cuyo.

Bullrich viene de desmarcarse en varias cuestiones políticas del oficialismo mileísta. Karina Milei quiso disimular las diferencias y la invitó a Bullrich a soplar una vela en Casa Rosada, los memes estallaron y muchos le recomendaban a la senadora nacional “no probar la torta”, haciendo chanzas con los ingredientes que podría tener con Adorni al lado de la homenajeada.

foto unidad karina milei bullrich adorni Pato Bullrich celebrando junto a una mesa oficialista. En broma, le recomendaban no probar la torta.

“Se dice de mí”

La ex ministra de Seguridad juega la personal. Esta semana hizo correr una historia en sus redes sociales donde protagoniza un video con la milonga “Se dice de mí” -popularizada por Tita Merello- sonando de fondo, en la que no se priva de nada: se muestra fuerte, canchera y con pose de presidenta.

Bullrich no lo disimula más, su sueño de ser presidenta está más vivo que nunca y nadie se imagina de qué manera lo blanqueará. Claramente esperar otro turno para eso sería casi una quimera, acaba de cumplir 70 años y la política presenta oportunidades pocas veces.

Encabeza las encuestas como la dirigente mejor valorada del país, superando al propio presidente, quien aún mantiene buenos guarismos a pesar de haber caído bastante después de los guisos que involucran a su jefe de Gabinete.

La propia Bullrich y muchos de sus seguidores ex PRO creen que lo de Adorni puede tener que ver con $LIBRA y eso podría terminar en catástrofe. Una catástrofe catapultaría a Bullrich al total estrellato.

Manuel Adorni congreso 2 El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Si lo que declaró es cierto, tiene un talento casi sobrehumano para las finanzas. Foto: Presidencia

Buscando el pendrive

Estamos todos tratando de encontrar algún pendrive con cientos de miles de dólares. Esa suerte que tuvo el jefe de Gabinete no se dio en mí, que encontré un pendrive con algunos temas de los Redonditos de Ricota y otros rockeros.

Estamos ante un momento bisagra: el mismo hombre que pareciera encaminarse a su reelección fácilmente, camina por una cornisa que podría empujarlo al abismo en segundos. Ese vértigo que galopa sin freno hace de la Argentina el mejor país del mundo.