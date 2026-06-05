Ernesto Sanz reclamó a la UCR que construya una alternativa para evitar la continuidad de Javier Milei

ernesto sanz mauricio macri cambiemos 2015 2015. Ernesto Sanz junto a Mauricio Macri tras ganar las elecciones. El sanrafaelino quiere que se reflote Cambiemos. Foto: archivo

Ernesto Sanz llamó a reconstruir un espacio de centro

Sanz advirtió que el actual gobierno nacional expresa un "sistema político ya agotado y de malos resultados" basado en la lógica del "blanco o negro", algo que consideró profundamente negativo para el país. Frente a este escenario, aseguró que un sector importante de la sociedad "no se siente representado" y planteó que de cara a las elecciones presidenciales de 2027 es imperioso ofrecer una propuesta diferente.

El dirigente mendocino remarcó que partidos como la UCR, el PRO y la Coalición Cívica tienen la "obligación política de construir una alternativa de centro, progresista, republicana y desarrollista".

Para lograrlo, defendió un modelo económico productivo con "un Estado presente, no omnipresente, pero para reactivar esa economía".

Sanz interpretó las intenciones del oficialismo respecto al sistema electoral: "El gobierno busca eliminar las PASO, no porque quiera ahorrar plata, eso es una excusa que no la cree nadie; las quiere sacar porque sabe que son una herramienta para construir alternativas".

Manuel Adorni en Mendoza foto Noticias argentinas "No le encuentro ninguna explicación a que todavía lo sostengan", dijo Sanz de Manuel Adorni. Foto: Diario UNO

Tres variables de alarma y el factor Adorni

Al evaluar la coyuntura, el cofundador de Cambiemos señaló la preocupante confluencia de "tres variables políticas que no se habían visto juntas nunca: una insatisfacción social creciente, la conflictividad interna del gobierno que ya no se puede disimular, y la percepción de hechos de corrupción".

Sobre este último punto, Sanz fue categórico al referirse a la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Jamás vi un caso así en ningún gobierno. No le encuentro ninguna explicación a que todavía lo sostengan", enfatizó el dirigente radical, marcando una clara distancia ética y política con la administración actual.

También opinó Ernesto Sanz sobre el caso del pliego de la jueza Michelli -aprobado este jueves en el Senado de la Nación y la conducta de Javier Milei: "La potestad del presidente es elegir uno de la terna y enviarlo al Senado. Luego que el pliego tiene estado parlamentario e inclusive tratamiento en comisión, el retiro del pliego ya no es potestad presidencial. Requiere la aceptación del pleno de la cámara. Se trata de un acto administrativo complejo . No le hagan decir a la Constitución lo que no dice".