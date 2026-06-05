El ex senador y ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el mendocino Ernesto Sanz, reapareció este jueves en la escena política nacional con fuertes declaraciones en las que analizó el panorama actual bajo la gestión de Javier Milei.
Ernesto Sanz reclamó a la UCR que construya una alternativa para evitar la continuidad de Javier Milei
El dirigente radical sanrafaelino Ernesto Sanz cuestionó al gobierno nacional por la "insatisfacción social, la conflictividad interna y la corrupción"
El dirigente mendocino, que también fue senador provincial e intendente de San Rafael, criticó la profunda polarización del país, defendió la necesidad de reactivar una alianza similar a la que dio origen a Cambiemos en 2015 y lanzó duras críticas hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Sanz fue entrevistado en Radio Rivadavia en una nota en la que también se quejó de la intención mileísta de eliminar las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).
Ernesto Sanz llamó a reconstruir un espacio de centro
Sanz advirtió que el actual gobierno nacional expresa un "sistema político ya agotado y de malos resultados" basado en la lógica del "blanco o negro", algo que consideró profundamente negativo para el país. Frente a este escenario, aseguró que un sector importante de la sociedad "no se siente representado" y planteó que de cara a las elecciones presidenciales de 2027 es imperioso ofrecer una propuesta diferente.
El dirigente mendocino remarcó que partidos como la UCR, el PRO y la Coalición Cívica tienen la "obligación política de construir una alternativa de centro, progresista, republicana y desarrollista".
Para lograrlo, defendió un modelo económico productivo con "un Estado presente, no omnipresente, pero para reactivar esa economía".
Sanz interpretó las intenciones del oficialismo respecto al sistema electoral: "El gobierno busca eliminar las PASO, no porque quiera ahorrar plata, eso es una excusa que no la cree nadie; las quiere sacar porque sabe que son una herramienta para construir alternativas".
Tres variables de alarma y el factor Adorni
Al evaluar la coyuntura, el cofundador de Cambiemos señaló la preocupante confluencia de "tres variables políticas que no se habían visto juntas nunca: una insatisfacción social creciente, la conflictividad interna del gobierno que ya no se puede disimular, y la percepción de hechos de corrupción".
Sobre este último punto, Sanz fue categórico al referirse a la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Jamás vi un caso así en ningún gobierno. No le encuentro ninguna explicación a que todavía lo sostengan", enfatizó el dirigente radical, marcando una clara distancia ética y política con la administración actual.
También opinó Ernesto Sanz sobre el caso del pliego de la jueza Michelli -aprobado este jueves en el Senado de la Nación y la conducta de Javier Milei: "La potestad del presidente es elegir uno de la terna y enviarlo al Senado. Luego que el pliego tiene estado parlamentario e inclusive tratamiento en comisión, el retiro del pliego ya no es potestad presidencial. Requiere la aceptación del pleno de la cámara. Se trata de un acto administrativo complejo . No le hagan decir a la Constitución lo que no dice".