Delegados de AMPROS votaron consultar con las bases la propuesta de aumento del Gobierno

Las bases de AMPROS serán consultadas sobre la propuesta de aumento del Gobierno. Foto: AMPROS

Para AMPROS la propuesta en paritarias es insuficiente

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud -AMPROS- informó oficialmente que "a pesar de que la propuesta de aumento salarial elevada por el Gobierno de Mendoza en paritaria es considerada insuficiente, los delegados de la institución votaron bajarla a las bases, debido a la imperante situación económica que deben soportar los trabajadores encargados de cuidar la salud de los mendocinos".

Durante la jornada este miércoles 22, AMPROS informará la fecha y la modalidad de votación con la finalidad de que afiliados y no afiliados puedan expresarse sobre la aceptación o el rechazo al ofrecimiento.

La propuesta que se bajará a las bases será la siguiente: 7% de aumento en agosto y 4% en noviembre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos, calculándose sobre la base del mes de junio 2026.

Desde el sindicato consideraron la propuesta "como insuficiente ya que no contempla una recomposición salarial real y no resuelve la situación de más de 2 mil profesionales de la salud que desde hace 10 años están en negro. Tampoco habla del aumento a los profesionales del Régimen 38, ni de incremento para prestadores y contratados. Además, tampoco escuchó el reclamo de los colegios de profesionales que asistieron a la última paritaria en calidad de asesores de los miembros de AMPROS que forman parte de la comisión negociadora".

La respuesta sobre la decisión de las bases se comunicará a la Subsecretaría de Trabajo el próximo martes 28 de julio.

Ya acordaron en paritarias con el Gobierno: ATE en representación de diversos sectores de la Administración Pública y para el personal de los regímenes 15 de Sanidad, 5 de la Administración Central y para los licenciados en enfermería. También SUTE en representación de docentes y celadores; con SITRAVI en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y con Funcionarios Judiciales..