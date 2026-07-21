Delegados de AMPROS votaron consultar con las bases la propuesta de aumento del Gobierno

Por votación de los delegados de las diferentes reparticiones la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) informó este martes que bajará a las bases la propuesta de aumento salarial del Gobierno recibida en paritarias.
Los directivos de la gremial de los médicos consideraron insuficiente el ofrecimiento del Ejecutivo pero igualmente consultarán con las bases luego de que así lo decidieran los delegados. Este miércoles se informará cómo y cuándo será la consulta a los afiliados.
Otro sector de trabajadores de la salud, agrupado en ATE ya aceptó la propuesta de 11% de incremento en dos tramos.
Para AMPROS la propuesta en paritarias es insuficiente
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud -AMPROS- informó oficialmente que "a pesar de que la propuesta de aumento salarial elevada por el Gobierno de Mendoza en paritaria es considerada insuficiente, los delegados de la institución votaron bajarla a las bases, debido a la imperante situación económica que deben soportar los trabajadores encargados de cuidar la salud de los mendocinos".
Durante la jornada este miércoles 22, AMPROS informará la fecha y la modalidad de votación con la finalidad de que afiliados y no afiliados puedan expresarse sobre la aceptación o el rechazo al ofrecimiento.
La propuesta que se bajará a las bases será la siguiente: 7% de aumento en agosto y 4% en noviembre, sobre la asignación de la clase, no acumulativos, calculándose sobre la base del mes de junio 2026.
Desde el sindicato consideraron la propuesta "como insuficiente ya que no contempla una recomposición salarial real y no resuelve la situación de más de 2 mil profesionales de la salud que desde hace 10 años están en negro. Tampoco habla del aumento a los profesionales del Régimen 38, ni de incremento para prestadores y contratados. Además, tampoco escuchó el reclamo de los colegios de profesionales que asistieron a la última paritaria en calidad de asesores de los miembros de AMPROS que forman parte de la comisión negociadora".
La respuesta sobre la decisión de las bases se comunicará a la Subsecretaría de Trabajo el próximo martes 28 de julio.
Ya acordaron en paritarias con el Gobierno: ATE en representación de diversos sectores de la Administración Pública y para el personal de los regímenes 15 de Sanidad, 5 de la Administración Central y para los licenciados en enfermería. También SUTE en representación de docentes y celadores; con SITRAVI en representación del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, y con Funcionarios Judiciales..
En pocas palabras
- AMPROS disconforme: la oferta salarial del Gobierno del 11% es considerada insuficiente por el gremio.
- Bajará a las bases: los delegados de AMPROS votaron consultar la propuesta de aumento a sus afiliados.
- Detalles de la oferta: el ofrecimiento consiste en un 7% en agosto y 4% en noviembre, no acumulativos.