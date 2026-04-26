Qué pasó en la reunión de Cornejo y Karina Milei y el interbloque opositor que está armando el PJ

dalmiro garay alfredo cornejo julio gomez Alfredo Cornejo, esta semana en el congreso de Consejos de la Magistratura. Foto: Prensa de Gobierno

Circuló que el pedido de la secretaria general a los gobernadores fue y es el apoyo total en el Congreso durante este año. Serán meses duros frente a consensos que ahora zozobran, ya que al “despertarse” Mauricio Macri y empezar a jugar, ahora el PRO no está tan dispuesto a hacer arreglos automáticos con el oficialismo.

Sin embargo, en el círculo del gobernador cuentan que ese no fue el pedido más relevante, sino que todo estuvo apuntado a un apoyo sin reservas para la reelección de Milei. Lo que desvela en Olivos es conseguir sí o sí quedarse en el poder hasta 2031. Aliados como Cornejo pasan a ser centrales para obtenerlo.

Y ahí viene lo importante. Cornejo le habría dicho entonces a Karina -siempre siguiendo la versión del oficialismo, que claramente tiene sus intereses- que está bien. Que van a respaldar sin problemas la candidatura de Milei, pero que entonces “no nos interfiramos”.

“Nosotros respaldamos. Ahora, ustedes saben que Luis Petri no es mi opción A para el año que viene”, afirman que marcó el gobernador. Habría dado a entender que no es ni la opción B ni tampoco la C, aunque probablemente no hiciera falta que lo dijese.

“Ok. Sigan el tema con Lule y con Diego”, cuentan que les dijo KM, con relación a Menem y Santilli. Fue una reunión interesante. Incluso hubo preguntas por el mendocino Facundo Correa Llano del lado de los libertarios. Es casi un hecho que el año que viene se lo va a ver en las boletas del oficialismo, entre otras cosas porque se le vence su período que empezó en 2023. Cornejo marcó su buena sintonía con él.

Detalles de la gran interna oficialista

También se dejó muy en claro que los armados de esas listas legislativas van a estar ampliamente manejados por los Menem y desde Mendoza no hay demasiada resistencia. Un acuerdo como el de 2025 es el que asoma.

El petrismo está atento a estas versiones y las desmiente de plano. “A lo sumo lo que consiguieron es un vamos viendo”, dicen en off. Apuntan a que es demasiado prematuro para que los Milei les hayan dado ningún tipo de aval y que es solo el Gobierno queriendo correrlo de la escena con versiones. “Están nerviosos”, vienen señalando desde hace meses.

Es cierto que las encuestas le dan muy bien a Petri. Y ante la chance de que puedan frenarlos en una interna partidaria o incluso en una PASO -obligatoria o no-, ya hay algunos de sus miembros remarcando que siempre se puede ir por afuera con un sello propio. Esa opción está en el tablero.

luis petri diputado nacional ley de glaciares Luis Petri se reunió esta semana con su tropa legislativa. Foto: archivo

No es un escenario que necesariamente tranquilice al oficialismo, porque el diputado tiene un arrastre de votos que afecta a la misma masa de votantes de Cambia Mendoza. Es más: un referente fuerte del peronismo anda haciendo correr la idea de que si Petri sale del esquema radical – libertario para el '27, siempre se puede armar una gran coalición opositora que juegue detrás suyo. En Mendocinos por el Futuro lo han escuchado a ese dato, pero lo rechazan desde el vamos. Recuerdan que es lo que hizo Omar De Marchi y le salió mal.

En la Legislatura, al final van a estar todos adentro. Solo Gustavo Cairo va a tener su monobloque Mendocinos Por La Libertad, porque sencillamente no es radical y los demás sí, pero manteniéndose dentro de la bancada del cornejismo. Las demás piezas de Petri, directamente serán parte del bloque de la UCR. Sin rispideces al menos en ese sentido. El viernes al mediodía, primero en un café de calle España y después en un almuerzo en Regatas, tuvieron un encuentro con el ex ministro de Defensa y se tocaron algunas ideas.

El interbloque que prepara el PJ: ¿Nace el frente político para el '27?

El que sí se partió fue el peronismo, algo que se venía esperando hace mucho. En Senadores, Omar Parisi directamente va a ir al nuevo bloque y Félix González también rompió con la cúpula partidaria para armar un espacio nuevo. Le querían quitar la vicepresidencia segunda de la cámara, de todos modos. En Diputados, los que se van son dos entrantes: Lucas Ilardo y Lidia Quintana, que también es cercana a Anabel Fernández Sagasti. El espacio se llamará Fuerza Patria.

Sin embargo, el PJ no necesariamente va a perder 4 nombres porque puede reemplazarlos muy rápido: está avanzada una jugada subterránea para armar un interbloque amplio de la oposición, sumando a más senadores. Un germen de la gran coalición de varios partidos con la que -hace rato lo contamos- ellos piensan pelear el 2027 a libertarios y radicales.

El plan es que en ese nuevo esquema, se sumen dos peronistas que se habían alejado: Ariel Pringles y Flavia Manoni, ambos ex La Unión Mendocina. Cuentan que Matías Stevanato y Adriana Cano han llevado adelante las charlas para sumarlos y también podrían llevarse a Marcos Quattrini, de la Coalición Cívica.

omar parisi senadores senado legislatura Omar Parisi llega a la Legislatura con nuevo bloque peronista. Foto: prensa de la Legislatura

El asunto es que pidieron la presidencia del interbloque y es difícil que el ciurquismo y los intendentes quieran ceder tanto. Por ahora el arreglo es darles la vicepresidencia de la cámara (la que era de Félix González).

En Diputados no hay tales movimientos. De hecho la vicepresidencia primera, que era de Juan Pablo Gulino, va a seguir siendo para un hombre de Stevanato. Se la van a dar a Matías Montes.

¿Los nombres en danza para el nuevo espacio? Unidad Federal o Frente Mendocino.

Movimientos del PRO y los libertarios

Es el primer paso de algo que el partido siempre admitieron hasta con micrófonos en frente: el año que viene buscarán ser un frente amplio que le pelee a Cornejo y compañía, rodeándose de otros partidos y figuras. Sacan esta cuenta: si verdes, rojos y jubilados llegan al 15% y ellos se arriman al 30% (vienen de sacar 25 puntos en un buen momento de Milei); entonces solo queda 55% para UCR y LLA. Si Petri va por afuera, ese 55% hay que partirlo en dos. Sueñan con pasar por el medio.

Hablando de LLA, en las dos cámaras ya tienen las voces que van a comandar. Emiliano Fosco jefe de bancada en Senadores y Nicolás De Pedro Buttini en Diputados. Diario UNO anticipó que él iba a presidir el bloque en un artículo del 8 de febrero.

Facundo Correa Llano, uno de los mendocinos que votó a favor de la Ley de Glaciares. Correa Llano (izquierda) tendrá que comandar un bloque legislativo por primera vez.

¿Qué harán esos libertarios? Por ahora no están definidos grandes proyectos, pero casi que todo lo que intenten avanzar lo van a consultar antes con el Ejecutivo, eso sí. Es parte del preacuerdo electoral que firmaron el año pasado.

Seguramente participen con Hebe Casado de la Ley Hojarasca 3 -ponderada por Federico Sturzenegger-. Ahora van a meterse con legislación de los '90, incluidos elementos de la reforma constitucional. Los “equipos Hojarasca” de la vicegobernadora los lidera Lucas Faure, pero muy cerca tiene a Nuria Olivera.

Entre esos dos nombres está el que Casado va a impulsar a la presidencia del PRO contra Gabriel Pradines, a mediados de junio.