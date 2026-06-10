La UCR repudió el hostigamiento a Alfredo Cornejo en la UNCuyo, el día de las elecciones

El mandatario fue blanco de insultos, agravios e intimidaciones este martes a la tarde, cuando asistió a emitir su voto a esa casa de altos estudios. Cuando se retiraba, lo esperaba un grupo de estudiantes para repudiarlo. A punto tal que lo debieron custodiar hasta que llegó al sector de la playa de estacionamiento.

Embed - Alfredo Cornejo fue increpado por estudiantes cuando fue a votar a la UNCuyo

El comunicado de la UCR

Desde la cúpula del radicalismo local, presidida por Andrés Lombardi, junto a la titular de la Juventud Radical, Cecilia Ferzola, calificaron el episodio como un acto de "intolerancia" que atenta contra la convivencia democrática. "Nada justifica los insultos, las agresiones verbales ni las situaciones de hostigamiento que se produjeron contra una autoridad legítimamente elegida por los mendocinos, que ejercía un derecho ciudadano básico como es votar", expresaron con firmeza a través del documento oficial.