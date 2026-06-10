El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Juventud Radical de Mendoza emitieron un duro comunicado de repudio tras los incidentes sufridos por el gobernador Alfredo Cornejo a la salida de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fue a votar a las eleciones de la UNCuyo.
La UCR repudió el hostigamiento a Alfredo Cornejo en la UNCuyo, el día de las elecciones
Alfredo Cornejo asistió a emitir su voto en los comicios universitarios y, al retirarse, fue rodeado por un grupo de estudiantes que le lanzó gritos e insultos
El mandatario fue blanco de insultos, agravios e intimidaciones este martes a la tarde, cuando asistió a emitir su voto a esa casa de altos estudios. Cuando se retiraba, lo esperaba un grupo de estudiantes para repudiarlo. A punto tal que lo debieron custodiar hasta que llegó al sector de la playa de estacionamiento.
El comunicado de la UCR
Desde la cúpula del radicalismo local, presidida por Andrés Lombardi, junto a la titular de la Juventud Radical, Cecilia Ferzola, calificaron el episodio como un acto de "intolerancia" que atenta contra la convivencia democrática. "Nada justifica los insultos, las agresiones verbales ni las situaciones de hostigamiento que se produjeron contra una autoridad legítimamente elegida por los mendocinos, que ejercía un derecho ciudadano básico como es votar", expresaron con firmeza a través del documento oficial.
El texto oficial enfatiza que la universidad pública debe ser, históricamente, un ámbito de pensamiento crítico, libertad y pluralismo. En ese sentido, lamentaron que ciertos sectores hayan optado por la confrontación directa en lugar del debate de ideas. "Las diferencias políticas son parte esencial de la democracia, pero nunca pueden transformarse en expresiones de violencia o persecución hacia quien sostiene una posición distinta", argumentaron las autoridades partidarias.
Ante la gravedad del escrache en el campus universitario, las autoridades de la UCR hicieron un llamado abierto a toda la comunidad académica y a los diferentes arcos políticos provinciales para rechazar de manera unánime estos episodios, "independientemente de las simpatías o diferencias partidarias".
Finalmente, el radicalismo mendocino manifestó su solidaridad tanto con Cornejo como con los militantes y estudiantes que se vieron envueltos en los disturbios de la jornada electoral. El comunicado concluye con una fuerte consigna institucional: "Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones y el respeto irrestricto a quienes participan de la vida pública. Nunca más intolerancia ni violencia política".