Javier Milei ratificó sus pretensiones de reelección en el 2027: "Me voy a presentar"

javier milei entrevista2 La entrevista a Javier Milei fue telefónica.

"No sólo voy a terminar este mandato", dijo Javier Milei

Al ser preguntado si quiere la reelección, Milei respondió: “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”. “Yo me voy a presentar", afirmó.

El presidente confirmó que va a concurrir el próximo miércoles al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante los diputados.

De su funcionario, quien está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario dijo que “dará las respuestas que correspondan” sobre los cuestionamientos que recibió por los vuelos a Punta del Este y las propiedades que adquirió.

javier milei con peter thiel Javier Milei y el canciller Carlos Quirno recibieron a Peter Thiel y sus colaboradores en Casa Rosada. Foto: Oficinal de la Presidencia

La reunión con Peter Thiel

Milei recibió en Casa Rosada a Peter Thiel, cofundador de PayPal y al respectó contó: “Fue una reunión maravillosa. Es un anarco capitalista, está interesado en ser presidente de Estados Unids. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo. Y preguntó por cómo se sostiene en el tiempo esta gestión”.

Reconoció que no hubo discusiones de inversiones pese a los trascendidos. “Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo si esté o no en la presidencia, ese fue el interés. Tuvo elogios hacia lo que estamos haciendo”, comentó.

Thiel, nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, permanecerá dos meses en el país, por lo que compró una casa en Barrio Parque para hospedarse durante su visita por una cifra cercana a los US$12 millones.

Luego, el jefe de Estado se dedicó a hablar de su posición política y filosófica, el anarco capitalismo, con distintos ejemplos. Tras esas definiciones conceptuales, se dedicó a explayarse sobre economía, precisamente sobre el crecimiento de precios.

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré. Esto es lo importante: cuando nosotros ganamos la elección en mayo del año pasado, se dio un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero. Nunca en la historia hubo semejante ataque. Nosotros nos preparamos para lo peor. Hubo un riesgo kuka”, determinó.

También reconoció que ante estos factores “la economía se frenó” pero que existen indicios para pensar que habrá números positivos hacia el futuro. Mencionó “la recaudación de marzo, crédito y débitos” y afirmó: “La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos

En torno a las exenciones impositivas, Milei declaró los beneficios del RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), como la posibilidad de importar maquinaria usada y que permite “la amortización acelerada”.

Por otro lado, aseguró que la inflación comenzará a descender tras esta acumulación de meses con el indicador de precios en alza.

tuit de milei sobre periodistas

No hubo menciones a uno de los temas del día, la prohibición de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, aunque se refirió brevemente a eso mediante un tuit. Allí calificó de "basuras inmundas" al 95% de los periodistas.