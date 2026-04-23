El gobierno prohibió el ingreso de los periodistas acreditados en Casa Rosada

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Hace dos semanas se había prohibido el acceso a periodistas de al menos 6 medios de comunicación por la presunta participación en una "campaña de desprestigio" que el gobierno de Javier Milei atribuye a intereses rusos.

Un jueves sin acreditados en Casa Rosada

La restricción fue total. Los trabajadores de prensa que arribaron a sus puestos habituales de trabajo se encontraron con la negativa del personal de guardia. Ante la falta de respuestas claras por parte de la Secretaría de Comunicación, el malestar creció rápidamente.

Impacto operativo: la medida impidió la cobertura presencial de las reuniones de gabinete y los movimientos de los ministros en una jornada de alta sensibilidad política.

la medida impidió la cobertura presencial de las reuniones de gabinete y los movimientos de los ministros en una jornada de alta sensibilidad política. Reacción de los medios: portales como El Destape y Noticias Argentinas calificaron el hecho como un "apagón informativo" y una medida autoritaria que busca limitar el control social sobre los actos de gobierno.

Repudio de las asociaciones de periodistas

Diversas organizaciones que agrupan a trabajadores de prensa y entidades que defienden la libertad de expresión ya preparan comunicados de protesta. Sostienen que el ingreso de los periodistas acreditados no es una concesión del gobierno, sino un derecho que garantiza la transparencia de las instituciones públicas.

"Impedir el acceso a la Casa de Gobierno bajo el argumento de una denuncia administrativa contra terceros es un castigo colectivo que vulnera el derecho a la información", señalaron fuentes gremiales.

Hasta el momento, la vocería presidencial no emitió un comunicado oficial aclarando cuánto tiempo durará esta restricción ni bajo qué condiciones se permitirá el retorno de los periodistas al edificio. Por ahora, los pasillos de Balcarce 50 permanecen en silencio, custodiados exclusivamente por las fuerzas de seguridad y lejos de las cámaras.