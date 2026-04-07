En una jornada marcada por la incertidumbre y la tensión en los pasillos gubernamentales, la Casa Rosada restringió el acceso a periodistas de al menos 6 medios de comunicación. La decisión administrativa, que sorprendió a los cronistas acreditados, responde a la presunta participación de estas empresas en una "campaña de desprestigio" que el Gobierno de Javier Milei atribuye a intereses rusos.
El Gobierno impidió el ingreso a periodistas de medios nacionales a la Rosada y el Congreso
La medida rige para cronistas de medios que, según el Ejecutivo, estarían vinculados a una supuesta campaña de desinformación impulsada desde Rusia
El personal de la Policía Federal y de Casa Militar comenzó a denegar el paso a trabajadores de prensa de al menos 6 medios. Al intentar validar su ingreso, los periodistas se encontraron con que sus huellas digitales habían sido desactivadas y que no figuraban en el listado de acceso permitido.
El argumento oficial
Voceros de la Presidencia justificaron la medida calificándola como "estrictamente preventiva". Según explicaron desde el entorno de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, la prohibición se mantendrá "hasta tanto se logren esclarecer los hechos investigados" relacionados con una supuesta red de "guerra híbrida" detectada en los últimos meses.
"No es algo personal contra los periodistas, sino una decisión institucional frente a las empresas involucradas en una campaña de espionaje y desinformación extranjera", detallaron fuentes oficiales a este medio. Incluso, se mencionó la posibilidad de citar a los directivos de dichas empresas para que brinden explicaciones ante lo que consideran una "injerencia externa grave".
En los últimos días revelaron documentación que mostraría que durante la primera etapa de la gestión libertaria, un grupo de agentes rusos habrían puesto en marcha operaciones de desinformación a través de la publicación de artículos en medios de comunicación argentinos. Según los documentos, en Argentina hubo 23 medios en los que se publicaron notas pagadas por los rusos.
Repercusiones en el Congreso
La medida no se limitó al Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, replicó la directiva y suspendió las acreditaciones de los mismos medios en la Cámara Baja.
Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar una diferencia de criterio dentro del oficialismo. Desde el Senado aseguraron que no se recibió ninguna instrucción al respecto y que no se restringirá el acceso a ningún cronista, garantizando la pluralidad en la cobertura de la Cámara Alta.
El clima de confrontación
Esta nueva restricción ocurre en un contexto de alta hostilidad entre el Ejecutivo y el periodismo. Durante el último fin de semana largo, el presidente Milei utilizó activamente sus redes sociales para replicar cientos de mensajes críticos hacia la prensa, a la que tildó de "operadora" y "roñosa" en diversos posteos.
Desde las entidades que nuclean a los trabajadores de prensa y organismos de libertad de expresión ya comenzaron a manifestar su preocupación, advirtiendo que este tipo de "listas negras" atenta contra el ejercicio libre del periodismo y el derecho a la información de la ciudadanía.