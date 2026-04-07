El Gobierno impidió el ingreso a periodistas de medios nacionales a la Rosada y el Congreso

"No es algo personal contra los periodistas, sino una decisión institucional frente a las empresas involucradas en una campaña de espionaje y desinformación extranjera", detallaron fuentes oficiales a este medio. Incluso, se mencionó la posibilidad de citar a los directivos de dichas empresas para que brinden explicaciones ante lo que consideran una "injerencia externa grave".

En los últimos días revelaron documentación que mostraría que durante la primera etapa de la gestión libertaria, un grupo de agentes rusos habrían puesto en marcha operaciones de desinformación a través de la publicación de artículos en medios de comunicación argentinos. Según los documentos, en Argentina hubo 23 medios en los que se publicaron notas pagadas por los rusos.

Repercusiones en el Congreso

La medida no se limitó al Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, replicó la directiva y suspendió las acreditaciones de los mismos medios en la Cámara Baja.

Martín Menem diputados presupuesto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, replicó la directiva y suspendió las acreditaciones de los mismos medios.

Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar una diferencia de criterio dentro del oficialismo. Desde el Senado aseguraron que no se recibió ninguna instrucción al respecto y que no se restringirá el acceso a ningún cronista, garantizando la pluralidad en la cobertura de la Cámara Alta.

El clima de confrontación

Esta nueva restricción ocurre en un contexto de alta hostilidad entre el Ejecutivo y el periodismo. Durante el último fin de semana largo, el presidente Milei utilizó activamente sus redes sociales para replicar cientos de mensajes críticos hacia la prensa, a la que tildó de "operadora" y "roñosa" en diversos posteos.

Desde las entidades que nuclean a los trabajadores de prensa y organismos de libertad de expresión ya comenzaron a manifestar su preocupación, advirtiendo que este tipo de "listas negras" atenta contra el ejercicio libre del periodismo y el derecho a la información de la ciudadanía.