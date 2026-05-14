Inicio Sociedad Periodista
Duelo

Murió el reportero gráfico mendocino Coco Yáñez

Coco Yánez tenía 81 años. Trabajó en medios provinciales, nacionales e internacionales retratando todo tipo de acontecimientos. Lo despiden en Godoy Cruz

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Coco Yáñez, reportero gráfico y apasionado del trabajo periodístico. Gentileza

Coco Yáñez, reportero gráfico y apasionado del trabajo periodístico. Gentileza

Murió este jueves el fotógrafo y periodista gráfico Coco Yáñez, a los 81 años. Se llamaba Jorge Heriberto y era un apasionado de la imagen.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares a través de las redes sociales: "Con profunda tristeza, pero con la gratitud de haberlo tenido en nuestras vidas, la familia de Coco Yáñez comunica su sensible fallecimiento".

Colegas y amigos lo despiden en San Martín Sur 1380, Godoy Cruz, desde las 11 hasta las 14.30 horas.

Coco-Yañez
Coco Yáñez.

Coco Yáñez.

Coco Yáñez, un fotógrafo distinto

Desde 1969, Coco Yáñez colaboró en diversos medios periodísticos provinciales.

En 1970 ingresó a la Agencia Mendoza de diario Clarín y permaneció ahí hasta 1977, cuando partió a Ecuador. Allí trabajó en CPV Publicidad y colaboró en Revista Vistazo, de alcance nacional.

Cuando volvió al país, en 1979, reingresó a Clarín hasta su desvinculación definitiva en 2009.

Paralelamente trabajó, entre 1983 y 1991, en la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de Mendoza.

Desde 2016 integró la Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores de la Comunicación La Ventana, editora de EL OTRO Diario.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar