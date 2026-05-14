Murió este jueves el fotógrafo y periodista gráfico Coco Yáñez, a los 81 años. Se llamaba Jorge Heriberto y era un apasionado de la imagen.
Murió el reportero gráfico mendocino Coco Yáñez
Coco Yánez tenía 81 años. Trabajó en medios provinciales, nacionales e internacionales retratando todo tipo de acontecimientos. Lo despiden en Godoy Cruz
La noticia fue dada a conocer por sus familiares a través de las redes sociales: "Con profunda tristeza, pero con la gratitud de haberlo tenido en nuestras vidas, la familia de Coco Yáñez comunica su sensible fallecimiento".
Colegas y amigos lo despiden en San Martín Sur 1380, Godoy Cruz, desde las 11 hasta las 14.30 horas.
Coco Yáñez, un fotógrafo distinto
Desde 1969, Coco Yáñez colaboró en diversos medios periodísticos provinciales.
En 1970 ingresó a la Agencia Mendoza de diario Clarín y permaneció ahí hasta 1977, cuando partió a Ecuador. Allí trabajó en CPV Publicidad y colaboró en Revista Vistazo, de alcance nacional.
Cuando volvió al país, en 1979, reingresó a Clarín hasta su desvinculación definitiva en 2009.
Paralelamente trabajó, entre 1983 y 1991, en la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de Mendoza.
Desde 2016 integró la Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores de la Comunicación La Ventana, editora de EL OTRO Diario.