Murió el reportero gráfico mendocino Coco Yáñez

Coco-Yañez Coco Yáñez.

Coco Yáñez, un fotógrafo distinto

Desde 1969, Coco Yáñez colaboró en diversos medios periodísticos provinciales.

En 1970 ingresó a la Agencia Mendoza de diario Clarín y permaneció ahí hasta 1977, cuando partió a Ecuador. Allí trabajó en CPV Publicidad y colaboró en Revista Vistazo, de alcance nacional.

Cuando volvió al país, en 1979, reingresó a Clarín hasta su desvinculación definitiva en 2009.

Paralelamente trabajó, entre 1983 y 1991, en la Subsecretaría de Comunicación Social del Gobierno de Mendoza.

Desde 2016 integró la Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores de la Comunicación La Ventana, editora de EL OTRO Diario.