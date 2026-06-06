Crearon en Mendoza el Ente Regional Cuyo Cultura para potenciar la economía creativa de la región

Firma de creacion del Ente Regional Cuyo Cultura Ignacio Lamothe, del CFI, y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis) firmaron la creación del Ente Regional Cuyo Cultura. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Durante la apertura del encuentro de industrias creativas, Cornejo subrayó el carácter histórico de la convocatoria y enfatizó que el sector de la cultura dejó de ser un mero complemento de la economía: "Las economías más dinámicas del mundo son aquellas que logran transformar conocimiento, talento e innovación en riqueza y desarrollo", afirmó el gobernador anfitrión.

Por su parte, Poggi celebró la institucionalización de una agenda común que actúe como una verdadera herramienta de generación de empleo genuino en proyectos culturales tanto para su San Luis natal como para el resto de las provincias cuyanas.

Diego Gareca a Diario UNO: "Hemos encontrado un destino común"

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, dialogó con Diario UNO y brindó detalles sobre el alcance del nuevo organismo y la trascendencia de las jornadas de capacitación que se extenderán hasta el sábado.

"Se trata de un encuentro de funcionarios de Cultura de todo el país con el CFI, donde vinieron no solamente los ministros y secretarios de cada provincia, sino también autoridades de UNESCO, de asociaciones de arte y de casi todas las instituciones culturales de la Argentina, tanto públicas como del sector privado", contextualizó el funcionario provincial.

Gareca remarcó el valor técnico de la propuesta, que incluye la presencia de entidades bancarias de Latinoamérica para abordar el financiamiento de iniciativas culturales, y conectó este logro con un proceso de articulación territorial que ya lleva dos años de maduración silenciosa entre Mendoza, San Luis y San Juan.

Diego Gareca.jpg El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, aseguró que hay sintonía política y de gestión con las administraciones de San Juan y San Luis.

"El encuentro sirve también para sellar la creación del Ente Regional Cuyo Cultura, un espacio que venimos desarrollando con San Juan y con San Luis. Hemos participado juntos en ferias del libro y trabajando juntos también extendimos la grilla del ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino a toda la región de Cuyo", detalló a este medio sobre un proyecto que venía dando señales de concreción a través de acciones en conjunto que las 3 provincias realizan como la reciente participación integrada en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.

Para el subsecretario de Cultura local, la sintonía política y de gestión entre las 3 administraciones provinciales representa un quiebre histórico que permitirá acceder a recursos directos del CFI para programas compartidos que potencien la gestión cultural de todo Cuyo.

Hacia una hoja de ruta federal y unificada para la cultura

"Hemos ido creando una agenda en común, algo que no se ha dado nunca, esto de que haya esta sintonía entre las 3 provincias. Los gobernadores firmaron la constitución del ente y el CFI tendrá así la posibilidad de financiar proyectos que beneficien a toda la región. Hemos encontrado un destino común: el destino de 'salvarse con todos', como decía Armando Tejada Gómez", consideró Gareca citando al poeta y folclorista cuya vigencia tomó fuerza precisamente en este encuentro.

Es que en este marco se lanzó el libro “Tonada grande” realizado por el Inamu (Instituto Nacional de la Música) que comprende partituras y cancionero dedicado a la difusión, el estudio y la interpretación de la obra de Tejada Gómez.

Cuyo Cultura (Mendoza, San Juan y San Luis) en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires 2026 Cuyo Cultura (Mendoza, San Juan y San Luis) en la Feria Internacional del Libro 2026 realizada a fines de abril en Buenos Aires. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Sobre el organismo de gestión cultural que integra a las 3 provincias cuyanas, Diego Gareca concluyó: “Estamos creando una herramienta más de gestión para la región”, algo necesario sobre todo en tiempos de crisis financiera donde la unión hace la fuerza.

Cómo financiar la cultura de una región

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quien está participando del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, tambien se refirió a la importancia de buscar estrategias en común para alcanzar desde lo económico las metas que la cultura de Cuyo se proponga de aquí en adelante.

En ese contexto explicó que las jornadas de trabajo en el Bustelo apuntan a consolidar instrumentos financieros y regulatorios adecuados para las PyMEs, cooperativas y emprendedores culturales, colectivos que habitualmente quedan fuera de los esquemas tradicionales de apoyo productivo en cuanto al sector de la cultura se refiere.

El encuentro federal en Mendoza continuará desarrollándose bajo tres ejes principales: el análisis de tendencias internacionales de la economía creativa, la presentación de diagnósticos sectoriales provinciales y el intercambio de buenas prácticas destinadas a dar un salto de escala en la competitividad de las industrias del conocimiento y la emoción en todo el territorio nacional.