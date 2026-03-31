Desde hace 26 años, la Semana Santa en Mendoza no se vive igual que en otras partes del país. Aquí la música invade bodegas, hoteles, capillas, museos y teatros de toda la provincia. Esto gracias a la invención del festival Música Clásica por los Caminos del Vino que en las últimas ediciones logró expandir a toda la región su original propuesta.
La Semana Santa se vive en Mendoza con Música Clásica por los Caminos del Vino
Arrancó la 26º edición del festival Música Clásica por los Caminos del Vino. Hasta el domingo ofrece conciertos en bodegas, capillas y museos de la provincia
Este lunes dio inicio su 26º edición, como es costumbre, con un concierto de apertura en el Teatro Independencia a cargo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la concertista española de castañuelas Teresa Laiz, invitada de honor al festival.
Música Clásica por los Caminos del Vino dedica su nueva edición a la figura de Tito Francia, en honor a los 100 años de su nacimiento. De allí que varios de sus conciertos incorporen obras del icónico folclorista mendocino, uno de los fundadores del Nuevo Cancionero. En el caso de la Filarmónica con Laiz el lunes tomó "Zamba azul" para establecer un punto de partida ligado a la identidad cuyana y a su íntima relación con el ritmo.
El ciclo convierte a sitios patrimoniales y turísticos en escenarios para desplegar su agenda de conciertos en diferentes puntos de Mendoza. Y hasta el domingo incluye fechas en San Luis, San Juan y hasta en Chile donde habrá recitales en Valparaíso y en Casablanca, además de recorrer los 18 departamentos de la provincia.
Este año el festival está integrado por 55 conciertos a cargo de orquestas, dúos, ensambles, coros y solistas de renombre internacional.
Conciertos más allá de Mendoza y con fines benéficos
"Este festival nos diferencia no solo en Semana Santa, creo que es el único festival de música clásica que queda en el país y se ha extendido gracias al apoyo permanente del público", reflexionó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo durante uno de los conciertos del lunes.
Y destacó que la marca Música Clásica por los Caminos del Vino no le pertenece a ningún gobierno sino a la comunidad mendocina. "Ha trascendido gestiones y afortunadamente tenemos la posibilidad de seguir disfrutándolo porque Mendoza tiene un gran recurso humano que son nuestros artistas".
Asimismo, el festival mantiene su propósito solidario ya que las entradas se canjean por cajas de leche en polvo destinadas al Banco de Alimentos de Mendoza. La modalidad es dos entradas a cambio de una caja de leche en polvo de 800 gramos.
Para los conciertos más requeridos y multitudinarios el canje de entradas estará habilitado hasta este martes a las 17, en la sede de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y España, Ciudad).
Música Clásica por los Caminos del Vino: la agenda de martes
La 26° edición de Música Clásica por los Caminos del Vino continúa con una nutrida agenda de conciertos en distintos puntos de Mendoza y en San Juan prevista para este martes.
Habrá actuaciones en una escuela de La Paz, en una bodega sanjuanina, en la Capilla Patrimonial Máximo Arias ubicada en el Parque General San Martín, en una bodega de Guaymallén, otra de General Alvear y un hotel cinco estrellas, entre otras locaciones.
La propuesta reúne a destacados intérpretes y ensambles de artistas locales con repertorios que recorren la música de cámara desde lo clásico hasta lo contemporáneo.