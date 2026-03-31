La Semana Santa se vive en Mendoza con Música Clásica por los Caminos del Vino

Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino Orquesta Filarmónica con Teresa Laiz La concertista española Teresa Laiz se presentó junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el concierto de apertura del festival. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El ciclo convierte a sitios patrimoniales y turísticos en escenarios para desplegar su agenda de conciertos en diferentes puntos de Mendoza. Y hasta el domingo incluye fechas en San Luis, San Juan y hasta en Chile donde habrá recitales en Valparaíso y en Casablanca, además de recorrer los 18 departamentos de la provincia.

Este año el festival está integrado por 55 conciertos a cargo de orquestas, dúos, ensambles, coros y solistas de renombre internacional.

Conciertos más allá de Mendoza y con fines benéficos

"Este festival nos diferencia no solo en Semana Santa, creo que es el único festival de música clásica que queda en el país y se ha extendido gracias al apoyo permanente del público", reflexionó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo durante uno de los conciertos del lunes.

Y destacó que la marca Música Clásica por los Caminos del Vino no le pertenece a ningún gobierno sino a la comunidad mendocina. "Ha trascendido gestiones y afortunadamente tenemos la posibilidad de seguir disfrutándolo porque Mendoza tiene un gran recurso humano que son nuestros artistas".

Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino 2026 Por segundo año consecutivo, Música Clásica por los Caminos del Vino tendrá conciertos en Chile. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Asimismo, el festival mantiene su propósito solidario ya que las entradas se canjean por cajas de leche en polvo destinadas al Banco de Alimentos de Mendoza. La modalidad es dos entradas a cambio de una caja de leche en polvo de 800 gramos.

Para los conciertos más requeridos y multitudinarios el canje de entradas estará habilitado hasta este martes a las 17, en la sede de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y España, Ciudad).

Música Clásica por los Caminos del Vino: la agenda de martes

La 26° edición de Música Clásica por los Caminos del Vino continúa con una nutrida agenda de conciertos en distintos puntos de Mendoza y en San Juan prevista para este martes.

Habrá actuaciones en una escuela de La Paz, en una bodega sanjuanina, en la Capilla Patrimonial Máximo Arias ubicada en el Parque General San Martín, en una bodega de Guaymallén, otra de General Alvear y un hotel cinco estrellas, entre otras locaciones.

La propuesta reúne a destacados intérpretes y ensambles de artistas locales con repertorios que recorren la música de cámara desde lo clásico hasta lo contemporáneo.