La Fiscalía también apeló el fallo contra Walter Bento: decomiso de su mansión en Palmares y los absueltos por error

Este martes venció el plazo que dispuso la Justicia para presentar recursos contra la sentencia. En los últimos días, las defensas de Walter Bento, su familia y los integrantes de su banda criminal hicieron su parte en busca de que la Cámara Federal de Casación Penal revierta las condenas. Pero también presentó sus planteos la Fiscalía Federal, pese a que gran parte del fallo salió como había pedido en su alegato.

Los fiscales Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco firmaron el recurso de casación que se presentó el lunes por la tarde y consta de un escrito de 70 hojas donde se argumentan 11 puntos en concreto que buscarán cambiar del fallo. Entre los principales agravios se destacan la insistencia con el decomiso de una mansión de la familia de Walter Bento y también la condena de algunos procesados que terminaron absueltos.