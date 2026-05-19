El fallo que el 6 de febrero pasado condenó a Walter Bento a 18 años de prisión no fue la última palabra en la investigación. Las defensas del ex juez federal, su familia y sus cómplices presentaron apelaciones en los últimos días. Pese a que se trata de la pena más alta por corrupción en la historia del país, la Fiscalía también presentó un recurso al quedar disconforme con algunos puntos del veredicto.
La Fiscalía también apeló el fallo contra Walter Bento: decomiso de su mansión en Palmares y los absueltos por error
No sólo los abogados defensores, sino también la Fiscalía Federal presentó un recurso para que se revisen ciertos puntos de la histórica sentencia contra Walter Bento y sus secuaces
Este martes venció el plazo que dispuso la Justicia para presentar recursos contra la sentencia. En los últimos días, las defensas de Walter Bento, su familia y los integrantes de su banda criminal hicieron su parte en busca de que la Cámara Federal de Casación Penal revierta las condenas. Pero también presentó sus planteos la Fiscalía Federal, pese a que gran parte del fallo salió como había pedido en su alegato.
Los fiscales Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco firmaron el recurso de casación que se presentó el lunes por la tarde y consta de un escrito de 70 hojas donde se argumentan 11 puntos en concreto que buscarán cambiar del fallo. Entre los principales agravios se destacan la insistencia con el decomiso de una mansión de la familia de Walter Bento y también la condena de algunos procesados que terminaron absueltos.
Uno por uno, los 11 puntos atacados por la Fiscalía
- Los fiscales consideraron que no se debieron declarar prescriptos algunos delitos menores que habían apuntado contra Walter Bento, generalmente relativo a irregularidades en sus funciones como juez federal. Se trata de abuso de autoridad, prevaricato y desobediencia a una orden judicial. Para los acusadores, se lo debe declarar culpable de esos delitos menores y volver a definir el monto de la pena
- Uno de los integrantes de la banda criminal que gestionaba las coimas en Mendoza es el comisario de la Policía de Mendoza Gabriel Moncho Moschetti, condenado a 3 años y 6 meses. En la apelación, los fiscales argumentaron que al tribunal le faltó imponer también una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos.
- Respecto a otro de los integrantes de la asociación ilícita, el abogado Jaime Alba, para la Fiscalía faltó realizar la unificación de la pena de 7 años de cárcel con una condena que tenía por una causa anterior.
- La Fiscalía Federal consideró que hubo un error en el cálculo de la multa que se le impuso a José María Sanguedolce, un comerciante coimero condenado a 2 años de prisión y el pago de una suma aproximada de $8 millones, aunque ese monto debería superar los $24 millones.
- Uno de los puntos de fallo que fueron más cuestionados fue la absolución de Javier Leónidas Angeletti, un abogado que para la Fiscalía fue integrante de la asociación ilícita que lideraba Walter Bento. "Era uno de los abogados de la banda, fungible y presto a intervenir cuando se lo requiriera", insistieron los acusadores.
- Los fiscales también apelaron la absoluciones que se dieron en el caso de coima número 5, que vinculó a Walter Bento, el abogado Luciano Ortego y el contrabandista Omar Rodríguez como pagador. La acusación insistió en que este soborno está probado y el trío debe ser condenado.
- Idéntica situación se pidió con el caso 13 que juzgó al ex juez federal, el agente aduanero sospechado de contrabando Carlos Barón Knoll y los abogados Facundo Alsogaray y Francisco Castro, todos absueltos en este punto durante el megajuicio.
- El otro caso de coimas que terminó con absoluciones, pero la Fiscalía insistió en que debían ser condenas, es el número 15. En este hecho se investigó si Walter Bento le otorgó una prisión domiciliaria a cambio de sobornos a Cristian Oliva, a través de los abogados Javier Angeletti y Luciano Ortego.
- Los fiscales federales también apelaron la exclusión de los años 2018 y 2019 en la condena por enriquecimiento ilícito contra Walter Bento y su esposa, Marta Isabel Boiza.
- Otro agravio es que en la condena por lavado de activos contra Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento falto el agravante de ser cometido por un funcionario público.
- Por último, pero tal vez uno de los puntos más importantes, los fiscales insistieron en el decomiso de la mansión de la familia de Walter Bento ubicada en el barrio Palmares y una camioneta de alta gama Audi Q5. El tribunal hizo lugar a todo el decomiso que se pidió durante el juicio excepto estos dos bienes ya que privó la situación vulnerable del hijo con discapacidad que tiene el matrimonio. En la apelación, los fiscales consideraron que se pueden decomisar igual y dejar que la familia "la siga usando hasta que sea parte del Estado Nacional una vez cumplida aquella condición".