Los 5 puntos de Walter Bento para revocar el fallo: "Una pena de 18 años no tiene legitimidad por su severidad"

Básicamente, y tal como habían anticipado desde el mismo día de la sentencia, los abogados Mariano Fragueiro, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali entienden que la sentencia tiene varias nulidades procesales y no hay pruebas suficientes para la condena que recibió el ex magistrado, su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento.

"Una sentencia de 1.986 páginas no adquiere solidez por su extensión. Una pena de 18 años no adquiere legitimidad por su severidad", argumentaron los representantes legales de Walter Bento, que esperan ahora una respuesta positiva de la Cámara Federal de Casación Penal.