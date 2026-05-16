En la extensión de 505 hojas, los abogados de Walter Bento intentarán revertir la dura condena a 18 años de prisión que recibió en los primeros días de febrero pasado por hechos de corrupción. El ex juez federal presentó un recurso de Casación en busca de que el expediente viaje a Comodoro Py y se anule la sentencia.
Justicia Federal
Los 5 puntos de Walter Bento para revocar el fallo: "Una pena de 18 años no tiene legitimidad por su severidad"
El recurso de casación de poco más de 500 hojas fue presentado por los abogados de Walter Bento el jueves pasado
Básicamente, y tal como habían anticipado desde el mismo día de la sentencia, los abogados Mariano Fragueiro, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali entienden que la sentencia tiene varias nulidades procesales y no hay pruebas suficientes para la condena que recibió el ex magistrado, su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento.
"Una sentencia de 1.986 páginas no adquiere solidez por su extensión. Una pena de 18 años no adquiere legitimidad por su severidad", argumentaron los representantes legales de Walter Bento, que esperan ahora una respuesta positiva de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los 5 principales argumentos de Walter Bento
- Tal como plantearon durante el debate, para los abogados de Walter Bento existió un error de procedimiento por parte de la Fiscalía al no realizar el pedido de pena durante los alegatos finales del megajuicio. La acusación solicitó los años de prisión en una audiencia de cesura, una vez que el ex juez federal había sido declarado culpable, pero para la defensa lo debería haber realizado antes.
- El segundo planteo es la "insuficiencia probatoria" en la calificación de asociación ilícita. Entre estos agravios, los abogados argumentaron que nunca se probó que Walter Bento fue el jefe de una banda criminal que gestionaba el cobro de coimas en Mendoza. Volvieron a plantear la invalidez de las 265 llamadas que cursó con Diego Aliaga, su presunta maniobra derecha en la estructura criminal. También alegaron que durante 13 años ningún testigo los vio a ambos juntos.
- Gran parte del escrito defensivo fue dedicado para atacar cada uno de los hechos de coimas por los cuales fue condenado Walter Bento: "No se identifica el momento del acuerdo, el contenido concreto del pacto, los términos en que el magistrado habría comprometido su decisión ni la contraprestación específica que él habría recibido".
- La defensa de Walter Bento también consideró que no se probó que se tuvo enriquecimiento ilícito. El principal argumento es que durante la causa nunca se le requirió a la familia del ex juez federal la justificación de sus bienes patrimoniales.
- El otro delito grave por el que fue condenado Walter Bento, su esposa y sus hijos fue lavado de activos. Respecto a este punto, consideraron que el Tribunal que lo condenó durante el juicio se apoyó "en inferencias dogmáticas, en indicios equívocos y en una inaceptable teoría que sostiene la contaminación total del patrimonio que, sin la más mínima corroboración de que los bienes hayan sido adquiridos con fondos provenientes de un delito, los alcanza a todos con el decomiso".