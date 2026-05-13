El comienzo del 2026 arrancó caótico para Godoy Cruz. No sólo por malos resultados deportivos sino también por cuestiones extradeportivas. Justamente cuando obtuvo su primer triunfo en el renovado estadio Feliciano Gambarte, también se produjeron incidentes entre hinchas que dejaron a policías heridos. Ahora, dos personas fueron condenadas por esos violentos episodios.
Condenaron a dos hinchas de Godoy Cruz que apedrearon a policías en el partido ante Ferro
Los hinchas causaron disturbios y dejaron heridas tanto en efectivos de la Policía como en caballos de la fuerza
El 14 de marzo pasado en horas de la tarde, el Tomba obtuvo su primera victoria en el estadio tras su reinauguración. Fue 2 a 1 ante Ferro Carril Oeste. Pero el resultado no fue el único dato anecdótico de la jornada.
En la previa al partido se produjo un altercado entre efectivos que prestaban el operativo policial e hinchas que ingresaban a la popular norte. El resultado: 3 policías y 4 caballos de la fuerza que terminaron con heridas leves.
La investigación contra los hinchas
Días después, el propio Ministerio de Seguridad confirmó en una conferencia de prensa la detención de 4 sospechosos de haber participado de los incidentes. Dos de ellos eran Mauricio Fachero Villavicencio (32) y Gianni Leonardo De Cecco (19), quienes fueron imputados y recuperaron su libertad días después por falta de antecedentes.
Este miércoles, los violentos hinchas pasaron por un juicio abreviado donde admitieron haber cometido los hechos y fueron condenados a penas de 6 meses de prisión en suspenso. Mantendrán la libertad aunque deberán cumplir ciertas normas de conducta para no pisar la cárcel.
El delito que les sentenció el juez Diego Flamant fue resistencia a la autoridad y lesiones leves, todo agravado por ocurrir en ocasión de un espectáculo deportivo.
Estaba previsto que pase por una situación idéntica otro de los hinchas, Adrián Gastón Vidal (34), aunque en su caso también enfrenta una causa por un abuso sexual a la hija de su pareja a mediados de 2017 por la cual el juez no estuvo de acuerdo en homologar el juicio abreviado, por lo que esa investigación seguirá por los carriles convencionales.