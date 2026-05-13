Condenaron a dos hinchas de Godoy Cruz que apedrearon a policías en el partido ante Ferro

Hinchada de Godoy Cruz Los incidentes entre los hinchas y la Policía ocurrieron en la puerta del Feliciano Gambarte.

La investigación contra los hinchas

Días después, el propio Ministerio de Seguridad confirmó en una conferencia de prensa la detención de 4 sospechosos de haber participado de los incidentes. Dos de ellos eran Mauricio Fachero Villavicencio (32) y Gianni Leonardo De Cecco (19), quienes fueron imputados y recuperaron su libertad días después por falta de antecedentes.

Este miércoles, los violentos hinchas pasaron por un juicio abreviado donde admitieron haber cometido los hechos y fueron condenados a penas de 6 meses de prisión en suspenso. Mantendrán la libertad aunque deberán cumplir ciertas normas de conducta para no pisar la cárcel.

El delito que les sentenció el juez Diego Flamant fue resistencia a la autoridad y lesiones leves, todo agravado por ocurrir en ocasión de un espectáculo deportivo.

Estaba previsto que pase por una situación idéntica otro de los hinchas, Adrián Gastón Vidal (34), aunque en su caso también enfrenta una causa por un abuso sexual a la hija de su pareja a mediados de 2017 por la cual el juez no estuvo de acuerdo en homologar el juicio abreviado, por lo que esa investigación seguirá por los carriles convencionales.