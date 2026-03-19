Los últimos partidos que Godoy Cruz ha disputado en el estadio Feliciano Gambarte han tenido incidentes. Ocurrió ante Deportivo Madryn a principios de mes y se repitieron ante Ferro Carril el sábado pasado. Por este último episodio, 4 personas ya fueron detenidas.
Detuvieron a 4 personas por los incidentes en el partido de Godoy Cruz ante Ferro
Serán imputados por daño gravado y resistencia a la autoridad tras el episodio que se vivió en Feliciano Gambarte el sábado pasado
Este jueves, el Ministerio de Seguridad realizó una conferencia de prensa donde detalló que tienen en la mira a 10 barrabravas que participaron de los últimos incidentes. De ese número, 7 ya se encuentran identificadas y 4 fueron detenidas en allanamientos que se realizaron el miércoles.
El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, narró que "hubo incidentes en el ingreso a la popular este del Feliciano Gambarte porque un grupo de aproximadamente 100 personas dieron rechazadas. Comenzaron a agredir a personal policial y salió parte de la barrabrava que ya estaba adentro de la cancha".
"No hubo ningún tipo de represión por parte de la Policía. Se actuó para disuadir a la barrabrava con Caballería, Canes y personal de Infantería", agregó.
La situación de los hinchas de Godoy Cruz detenidos
El funcionario de la cartera de Seguridad detalló que los 4 hinchas de Godoy Cruz detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que los investigará por los delitos de daño y resistencia a la autoridad, todo agravado por ser cometido en el ámbito de un espectáculo deportivo.
Además, sus nombres pasarán a integrar la nómina de Tribuna Segura para que no puedan volver a ingresar al Feliciano Gambarte y otros estadios de fútbol.