Detuvieron a 4 personas por los incidentes en el partido de Godoy Cruz ante Ferro

Este jueves, el Ministerio de Seguridad realizó una conferencia de prensa donde detalló que tienen en la mira a 10 barrabravas que participaron de los últimos incidentes. De ese número, 7 ya se encuentran identificadas y 4 fueron detenidas en allanamientos que se realizaron el miércoles.

Hernán Amat relaciones con la comunidad ministerio de seguridad El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat.

El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, narró que "hubo incidentes en el ingreso a la popular este del Feliciano Gambarte porque un grupo de aproximadamente 100 personas dieron rechazadas. Comenzaron a agredir a personal policial y salió parte de la barrabrava que ya estaba adentro de la cancha".