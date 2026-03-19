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Violencia en el deporte

Detuvieron a 4 personas por los incidentes en el partido de Godoy Cruz ante Ferro

Serán imputados por daño gravado y resistencia a la autoridad tras el episodio que se vivió en Feliciano Gambarte el sábado pasado

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Cuatro barras de Godoy Cruz ya fueron detenidos. Se les aplicará Tribuna Segura y los investigarán por daños agravados.

Cuatro barras de Godoy Cruz ya fueron detenidos. Se les aplicará Tribuna Segura y los investigarán por daños agravados.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los últimos partidos que Godoy Cruz ha disputado en el estadio Feliciano Gambarte han tenido incidentes. Ocurrió ante Deportivo Madryn a principios de mes y se repitieron ante Ferro Carril el sábado pasado. Por este último episodio, 4 personas ya fueron detenidas.

Este jueves, el Ministerio de Seguridad realizó una conferencia de prensa donde detalló que tienen en la mira a 10 barrabravas que participaron de los últimos incidentes. De ese número, 7 ya se encuentran identificadas y 4 fueron detenidas en allanamientos que se realizaron el miércoles.

Hernán Amat relaciones con la comunidad ministerio de seguridad
El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat.

El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat.

El director de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, narró que "hubo incidentes en el ingreso a la popular este del Feliciano Gambarte porque un grupo de aproximadamente 100 personas dieron rechazadas. Comenzaron a agredir a personal policial y salió parte de la barrabrava que ya estaba adentro de la cancha".

"No hubo ningún tipo de represión por parte de la Policía. Se actuó para disuadir a la barrabrava con Caballería, Canes y personal de Infantería", agregó.

La situación de los hinchas de Godoy Cruz detenidos

El funcionario de la cartera de Seguridad detalló que los 4 hinchas de Godoy Cruz detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que los investigará por los delitos de daño y resistencia a la autoridad, todo agravado por ser cometido en el ámbito de un espectáculo deportivo.

Godoy Cruz
En la previa al partido frente a Ferro, hubo enfrentamientos entre los barras del Tomba y la Polic&iacute;a.

En la previa al partido frente a Ferro, hubo enfrentamientos entre los barras del Tomba y la Policía.

Además, sus nombres pasarán a integrar la nómina de Tribuna Segura para que no puedan volver a ingresar al Feliciano Gambarte y otros estadios de fútbol.

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