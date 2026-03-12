La AFA sancionó a Godoy Cruz por los incidentes ante Deportivo Madryn en el Gambarte

Al término del partido de la 3ra fecha de la Primera Nacional algunos hinchas locales manifestaron su enojo con la actuación del equipo e invadieron el campo de juego.

Godoy Cruz debió presentar un informe y esperar la resolución en vistas del encuentro por la fecha 5 (la 4 se postergó) y en el club había optimismo en poder conservar la localía, pese a que no es la primera vez que los hinchas tombinos provocan incidentes.

El Tomba sancionará a los hinchas que provocaron los incidentes

Esta semana Godoy Cruz emitió un comunicado en el que se aclara que los hinchas que provocaron los incidentes "están siendo identificados y podrán ser incorporadas al programa nacional Tribuna Segura, si así lo determina el Ministerio de Seguridad".

El club también resaltó que "Algunos socios ya han sido notificados y suspendidos de manera provisoria, hasta tanto se analice cada caso en particular, asegurando plenamente el derecho de defensa de las personas involucradas".