La AFA sancionó a Godoy Cruz por los incidentes ante Deportivo Madryn en el Gambarte

La Asociación del Fútbol Argentino definió este jueves la sanción que le corresponde a Godoy Cruz por los incidentes ocurridos en el partido ante Deportivo Madryn en el estadio Feliciano Gambarte.
El fallo indica que el Tomba deberá abonar el valor de 300 entradas generales, pero podrá jugar con público y en su cancha el partido de este sábado 14 a las 18 frente a Ferro Carril Oeste.
El anuncio da por terminadas las especulaciones que indicaban que la decisión podía limitar el aforo e incluso determinar que el Expreso juegue a puertas cerradas o fuera de su estadio.
Al término del partido de la 3ra fecha de la Primera Nacional algunos hinchas locales manifestaron su enojo con la actuación del equipo e invadieron el campo de juego.
Godoy Cruz debió presentar un informe y esperar la resolución en vistas del encuentro por la fecha 5 (la 4 se postergó) y en el club había optimismo en poder conservar la localía, pese a que no es la primera vez que los hinchas tombinos provocan incidentes.
Esta semana Godoy Cruz emitió un comunicado en el que se aclara que los hinchas que provocaron los incidentes "están siendo identificados y podrán ser incorporadas al programa nacional Tribuna Segura, si así lo determina el Ministerio de Seguridad".
El club también resaltó que "Algunos socios ya han sido notificados y suspendidos de manera provisoria, hasta tanto se analice cada caso en particular, asegurando plenamente el derecho de defensa de las personas involucradas".