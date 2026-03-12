Inicio Series y películas Netflix
Netflix arrasa con el drama de 2 horas más conmovedor de 2026 que está seduciendo a todos

Es un drama indio que acaba de estrenar en Netflix y se suma al catálogo de series y películas ideales para dejar aflorar los sentimientos más profundos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este jueves 12 de marzo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix inundó la pantalla con un drama conmovedor y sentimental acaba de estrenarse. Se trata de una producción india que está ambientada en los paisajes de Corea del Sur y llegó para revolucionar el mundo del streaming.

Estamos hablando de Un destino en Corea, una película de Netflix escrita y dirigida por Ra. Karthik que tiene una duración de apenas 1 hora y 53 minutos. Su protagonista es Priyanka Arul Mohan, la actriz reconocida por sus papeles en Doctor (2021), Don (2022), Captain Miller (2024) y Saripodhaa Sanivaaram (2024).

Tráiler de Netflix de Un destino en Corea

Embed - UN DESTINO EN COREA | TRAILER ESPAÑOL | 12 Marzo/26 - NETFLIX

Netflix: reparto de la película Un destino en Corea

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un destino en Corea versa: "En medio de dificultades y con el corazón roto, una chica llega a su destino de ensueño: Corea del Sur. ¿Podrá sobrevivir en un lugar a la vez ajeno y familiar?"

La trama de la nueva película de Netflix gira en torno a una mujer de un pueblito en Tamil Nadu, India, que se muda a Corea del Sur, su país soñado, pero encontrar su lugar en esas nuevas tierras no le resulta tan fácil.

Reparto de Un destino en Corea, película de Netflix

  • Priyanka Arul Mohan como Shenba
  • Park Hye-jin
  • Rishikanth
  • Thirunavukkar

Dónde ver la película Un destino en Corea, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Un destino en Corea se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Un destino en Corea se puede ver en Netflix.
  • España: la película Un destino en Corea se puede ver en Netflix.

Un destino en Corea es una película india que se puede ver a través de la platafroma de streaming de Netflix desde el jueves 12 de marzo de 2026.

