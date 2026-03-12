Este jueves 12 de marzo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix inundó la pantalla con un drama conmovedor y sentimental acaba de estrenarse. Se trata de una producción india que está ambientada en los paisajes de Corea del Sur y llegó para revolucionar el mundo del streaming.
Netflix arrasa con el drama de 2 horas más conmovedor de 2026 que está seduciendo a todos
Es un drama indio que acaba de estrenar en Netflix y se suma al catálogo de series y películas ideales para dejar aflorar los sentimientos más profundos
Estamos hablando de Un destino en Corea, una película de Netflix escrita y dirigida por Ra. Karthik que tiene una duración de apenas 1 hora y 53 minutos. Su protagonista es Priyanka Arul Mohan, la actriz reconocida por sus papeles en Doctor (2021), Don (2022), Captain Miller (2024) y Saripodhaa Sanivaaram (2024).
Tráiler de Netflix de Un destino en Corea
Netflix: reparto de la película Un destino en Corea
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un destino en Corea versa: "En medio de dificultades y con el corazón roto, una chica llega a su destino de ensueño: Corea del Sur. ¿Podrá sobrevivir en un lugar a la vez ajeno y familiar?"
La trama de la nueva película de Netflix gira en torno a una mujer de un pueblito en Tamil Nadu, India, que se muda a Corea del Sur, su país soñado, pero encontrar su lugar en esas nuevas tierras no le resulta tan fácil.
Reparto de Un destino en Corea, película de Netflix
- Priyanka Arul Mohan como Shenba
- Park Hye-jin
- Rishikanth
- Thirunavukkar
Dónde ver la película Un destino en Corea, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un destino en Corea se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un destino en Corea se puede ver en Netflix.
- España: la película Un destino en Corea se puede ver en Netflix.
Un destino en Corea es una película india que se puede ver a través de la platafroma de streaming de Netflix desde el jueves 12 de marzo de 2026.