Netflix dispone de un catálogo de series y películas con una variedad tan amplia que hay opciones para todos los gustos. Los suscriptores de la plataforma valoran esas historias que solo están disponibles para ellos, como es el caso de esta película de suspenso psicológico, que apenas supera la hora y media de duración y explota en reproducciones: Intrusión.
La película de Netflix que dura menos de dos horas y es exclusiva de la plataforma
Esta película es una verdadera joya de Netflix entre las ofertas de suspenso psicológico y que explota en visitas
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, no existen ofertas más exitosas y elegidas que aquellas de producción estadounidense, y es que se destacan por su clara diferencia a nivel presupuesto y calidad visual. Esta película no es una de las últimas incorporaciones de la plataforma, pero se mantiene vigente con una historia con enormes actuaciones de sus protagonistas.
La película se filmó en septiembre de 2020, bajo los protocolos de COVID-19, lo cual según declaraciones de los protagonistas, ayudó a conectar con la sensación de aislamiento y soledad que requieren sus personajes. Tras su estreno, la oferta exclusiva del catálogo de series y películas se posicionó rápidamente en el Top 10 global de Netflix a pesar de que su crítica no fue la más positiva de todas.
Netflix tiene destacada a esta película, que apenas supera la hora y media de duración en total, en dos secciones muy puntuales de su catálogo: ofertas de suspenso y exclusivas de la plataforma. Su historia es verdaderamente escalofriante, en donde una mujer conmocionada busca respuestas, mientras a su alrededor suceden cientos de cosas que no logra entender los motivos.
La película fue estrenada a nivel mundial en el 2021, y su incorporación al catálogo de series y películas de Netflix la convirtió en una de las mejores opciones de suspenso psicológico que podemos encontrar.
Netflix: de qué trata la película Intrusión
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que solo puede verse en esta plataforma, Intrusión centra su historia en: "Después de una intrusión mortal a la casa de ensueño donde vivía con su esposo, una mujer traumatizada busca respuestas. Pero el peligro real recién comienza".
La película lleva tiempo en el catálogo de Netflix pero su historia no para de sumar reproducciones.
Reparto de la película de Netflix, Intrusión
- Freida Pinto como Meera Parsons
- Logan Marshall-Green como Henry Parsons
- Robert John Burke como el detective Stephen Morse
- Sarah Minnich como Joanne Waterston
- Yvette Fazio-Delaney como miembro del equipo de construcción/sospechosa
- Clint Obenchain como Clint Oxbow
- Mark Sivertsen como Dylan Cobb
- Megan Elisabeth Kelly como Christine Cobb
- Hayes Hargrove como Bill Whitman
Dónde ver la película Intrusión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Intrusión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Intrusión se puede ver en Netflix.
- España: la película Intrusión se puede ver en Netflix.