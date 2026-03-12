La película de Netflix que dura menos de dos horas y es exclusiva de la plataforma

Netflix tiene destacada a esta película, que apenas supera la hora y media de duración en total, en dos secciones muy puntuales de su catálogo: ofertas de suspenso y exclusivas de la plataforma. Su historia es verdaderamente escalofriante, en donde una mujer conmocionada busca respuestas, mientras a su alrededor suceden cientos de cosas que no logra entender los motivos.

La película fue estrenada a nivel mundial en el 2021, y su incorporación al catálogo de series y películas de Netflix la convirtió en una de las mejores opciones de suspenso psicológico que podemos encontrar.

Embed - Intrusión (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película Intrusión

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que solo puede verse en esta plataforma, Intrusión centra su historia en: "Después de una intrusión mortal a la casa de ensueño donde vivía con su esposo, una mujer traumatizada busca respuestas. Pero el peligro real recién comienza".

La película lleva tiempo en el catálogo de Netflix pero su historia no para de sumar reproducciones.

intrusión 2

Reparto de la película de Netflix, Intrusión

Freida Pinto como Meera Parsons

Logan Marshall-Green como Henry Parsons

Robert John Burke como el detective Stephen Morse

Sarah Minnich como Joanne Waterston

Yvette Fazio-Delaney como miembro del equipo de construcción/sospechosa

Clint Obenchain como Clint Oxbow

Mark Sivertsen como Dylan Cobb

Megan Elisabeth Kelly como Christine Cobb

Hayes Hargrove como Bill Whitman

Dónde ver la película Intrusión, según la zona geográfica