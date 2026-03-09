Netflix ha creado un catálogo de series y películas aclamado por los grandes títulos y la gran variedad que tiene. Los dramas coreanos son tendencia en la plataforma, pero hay uno de ellos que se destaca con creces por tener una historia de apenas 8 capítulos y un relato completamente diferente: Nadie en el bosque.
Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es una historia coreana no apta para menores
La serie trae consigo un relato dramático diferente a todo relato coreano presente en el catálogo de Netflix
Las series y películas españolas y turcas fueron por mucho tiempo las favoritas dentro de Netflix, pero hoy en día, ese clamor de los suscriptores se fue con las producciones asiáticas. Esta serie es una verdadera joya coreana, con un relato tan atrapante que no te dará respiro ni un solo momento en 8 capítulos.
La serie juega con un rompecabezas narrativo que ocurre en 2001 y 2021, y además de una destacada historia dramática, sobresalen los elementos visuales cinematográficos que se utilizan. Entre las opciones del género, respecto a producciones asiáticas, aparece como una de las mejores valoradas por los suscriptores.
Si bien estamos hablando de un drama, la serie suma elementos de misterio e intriga, que a su vez la llevan a ser considerada en Netflix como un relato no apto para menores de 16 años. Su historia es interesante, pero además muy intensa y corta, contando con apenas 8 capítulos.
El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie en el 2024, y desde entonces es uno de los relatos coreanos más exitosos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Nadie en el bosque
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 8 capítulos, Nadie en el bosque centra su historia en: "Un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desata una serie de eventos que alteran la vida del propietario y quienes lo rodean".
Esta serie trae una historia dramática completamente diferente a lo visto en Netflix en cuanto a series y películas coreanas.
Netflix: reparto de la serie Nadie en el bosque
- Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha
- Go Min-si como Yoo Seong-a
- Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun
- Lee Jung-eun como Yoon Bo-min
- Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho
- Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon
- Park Ji-hwan como Jong-du
- Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung
- Jang Seung-jo como Ha Jae-sik
Dónde ver la serie Nadie en el bosque
- Latinoamérica: la serie Nadie en el bosque se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Nadie en el bosque se puede ver en Netflix.
- España: la serie Nadie en el bosque se puede ver en Netflix.