Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es una historia coreana no apta para menores

Si bien estamos hablando de un drama, la serie suma elementos de misterio e intriga, que a su vez la llevan a ser considerada en Netflix como un relato no apto para menores de 16 años. Su historia es interesante, pero además muy intensa y corta, contando con apenas 8 capítulos.

El catálogo de series y películas de Netflix incorporó a esta serie en el 2024, y desde entonces es uno de los relatos coreanos más exitosos de la plataforma.

Embed - NADIE EN EL BOSQUE | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 23 Agosto/24 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Nadie en el bosque

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 8 capítulos, Nadie en el bosque centra su historia en: "Un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desata una serie de eventos que alteran la vida del propietario y quienes lo rodean".

Esta serie trae una historia dramática completamente diferente a lo visto en Netflix en cuanto a series y películas coreanas.

nadie en el bosque 3

Netflix: reparto de la serie Nadie en el bosque

Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha

Go Min-si como Yoo Seong-a

Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun

Lee Jung-eun como Yoon Bo-min

Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho

Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon

Park Ji-hwan como Jong-du

Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung

Jang Seung-jo como Ha Jae-sik

Dónde ver la serie Nadie en el bosque