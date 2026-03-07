El K-drama que conquista Netflix con apenas 16 capítulos

Las series y películas de producción coreana siguen generando favoritismo entre los suscriptores de Netflix, convirtiendose entre las opciones con más reproducciones. Este K-drama lleva más de 5 año en la plataforma, pero en el 2025 resurgió y pasó a ser una de las más elegidas.

Fue el primer papel protagónico de Kim Soo-hyun tras cumplir con su servicio militar obligatorio, y su regreso con esta serie era tan esperado que se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la historia de los K-dramas. El actor es muy reconocido por su participación en distintas ofertas presentes en Netflix.