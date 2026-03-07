Netflix ofrece un catálogo de series y películas caracterizado por tener una gran cantidad de opciones para ver. Un K-drama se ha convertido en una de las mayores sorpresas de la plataforma, a pesar de no ser nueva para los suscriptores, y es que conquista al mundo entero con 16 capítulos: Esta bien no estar bien.
El K-drama que conquista Netflix con apenas 16 capítulos
Esta serie aparece como una de las principales recomendaciones dramáticas de Netflix, teniendo enormes valoraciones
Las series y películas de producción coreana siguen generando favoritismo entre los suscriptores de Netflix, convirtiendose entre las opciones con más reproducciones. Este K-drama lleva más de 5 año en la plataforma, pero en el 2025 resurgió y pasó a ser una de las más elegidas.
Fue el primer papel protagónico de Kim Soo-hyun tras cumplir con su servicio militar obligatorio, y su regreso con esta serie era tan esperado que se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la historia de los K-dramas. El actor es muy reconocido por su participación en distintas ofertas presentes en Netflix.
Cada uno de los 16 capítulos lleva el nombre de un cuento de hadas clásico, y es que la historia es una verdadera obra de arte en el género. Aparece dentro de la plataforma de series y películas de Netflix, como uno de los relatos coreanos mejores valorados del último año y medio.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix del 2020, y desde entonces aparece como una de las opciones más elegidas de la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix Está bien no estar bien
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos, Está bien no estar bien centra su historia en: "El cruce de las vidas de una escritora de libros infantiles antisocial y un abnegado asistente psiquiátrico abre el camino menos pensado hacia la sanación emocional".
La serie no es nueva en Netflix, pero si aparece como uno de los dramas coreanos mejores valorados.
Reparto de la serie de Netflix Está bien no estar bien
- Kim Soo Hyun como Moon Gang Ta
- Moon Woo-jin como el joven Moon Gang-tae
- Seo Yea-ji como Ko Moon-young
- Oh Jung-se como Moon Sang-tae
- Lee Kyu-sung como el joven Moon Sang-tae
- Kim Soo-in como la joven Ko Moon-young
Dónde ver la serie Está bien no estar bien, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix.
- España: Está bien no estar bien se puede ver en Netflix