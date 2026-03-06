Netflix dispone de un catálogo de series y películas que se caracteriza por la enorme cantidad de opciones que tiene disponible. Una serie alemana ha logrado convertirse en una verdadera tendencia dentro de la plataforma, con una de las historias más atrapantes de los últimos años, que basa su relato en una novela y apenas tiene 6 capítulos en total: Mi querida niña.
Tiene 6 capítulos y se basa en una novela: conquista Netflix
La serie es una de las ofertas alemanas más elegidas dentro de Netflix, y es que compite con Dark por ser de las más vistas
Si bien no son las estrellas dentro del catálogo de Netflix, las series y películas de producción alemana se han convertido en historias muy bien valorada por los suscriptores de la plataforma. Esta serie no es una oferta más, sino que fue tan exitosa su llegada, que compite mano a mano con Dark como una de los relatos más reproducidos.
A los pocos días de su lanzamiento dentro de la plataforma, se posicionó como la serie de habla no inglesa más vista en el mundo en Netflix, superando a grandes producciones todo gracias a su trama oscura y relato repleto de giros inesperados. En cuestión de semanas ya era considerada comouno de los thrillers psicológicos más perturbadores y exitosos que se pueden encontrar, con solo 6 capítulos.
A diferencia de otros thrillers que terminan con el rescate de las víctimas, esta serie comienza con la huida, no enfocandose en el captor, sino en la historia completa. Este formato diferente fue uno de los grandes puntos que llamó la atención de los suscriptores de Netflix, que a su vez sumó muchos puntos por tener un relato basado en una reconocida novela europea.
Esta serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las historias alemanas más atrapantes de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Mi querida niña
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos y basada en una novela, Mi querida niña centra su historia en: “Tras el escape de una mujer de un cautiverio horroroso, un grupo de investigadores reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, quedó sin resolver”.
La serie alemana compite con Dark para ver cuál de las dos ofertas de Netflix es la más vista de la historia de la plataforma.
Reparto de Mi querida niña, serie de Netflix
- Kim Riedle es Lena
- Sammy Schrein es Jonathan
- Naila Schuberth es Hannah
- Hans Löw es Gerd Bühling
- Haley Louise Jones es Aida Kurt
- Julika Jenkins es Karin Beck
- Birge Schade como Ruth
- Seraphina Maria Schweiger como Inés Reisig
- Ozgur Karadeniz como Dr. Hamstedt
- Florian Claudius Steffens como guardia de seguridad
Dónde ver la serie Mi querida niña, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Mi querida niña se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Dear Child se puede ver en Netflix.
- España: Mi querida niña se puede ver en Netflix.