Tiene 6 capítulos y se basa en una novela: conquista Netflix

A diferencia de otros thrillers que terminan con el rescate de las víctimas, esta serie comienza con la huida, no enfocandose en el captor, sino en la historia completa. Este formato diferente fue uno de los grandes puntos que llamó la atención de los suscriptores de Netflix, que a su vez sumó muchos puntos por tener un relato basado en una reconocida novela europea.

Esta serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las historias alemanas más atrapantes de toda la plataforma.

Embed - MI QUERIDA NIÑA Trailer SUBTITULADO / Dear Child Trailer [HD] Netflix

Netflix: de qué trata la serie Mi querida niña

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 6 capítulos y basada en una novela, Mi querida niña centra su historia en: “Tras el escape de una mujer de un cautiverio horroroso, un grupo de investigadores reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, quedó sin resolver”.

La serie alemana compite con Dark para ver cuál de las dos ofertas de Netflix es la más vista de la historia de la plataforma.

mi querida niña 3

Reparto de Mi querida niña, serie de Netflix

Kim Riedle es Lena

Sammy Schrein es Jonathan

Naila Schuberth es Hannah

Hans Löw es Gerd Bühling

Haley Louise Jones es Aida Kurt

Julika Jenkins es Karin Beck

Birge Schade como Ruth

Seraphina Maria Schweiger como Inés Reisig

Ozgur Karadeniz como Dr. Hamstedt

Florian Claudius Steffens como guardia de seguridad

Dónde ver la serie Mi querida niña, según la zona geográfica