Netflix ha creado un catálogo de series y películas lleno de opciones muy variadas para disfrutar en cualquier momento del día. Una serie se posiciona como una de las historias dramáticas más elegidas y atrapantes del 2026, de la mano de un relato muy intenso, conocida por muchos, ya que es una versión satírica de la Cenicienta: La vida soñada del Sr. Kim.
La serie coreana de 12 capítulos más dramática de Netflix en el 2026
Esta serie ha logrado conquistar a los suscriptores con una historia en la que un hombre busca su felicidad verdadera, y se ha vuelto top en Netflix
Hace más de un año que las series y películas de producción coreana se han posicionado como las ofertas favoritas para los suscriptores de Netflix, llevandolas a ser de las más elegidas y reproducidas de la plataforma. La serie es un drama, pero muy simpático, que se caracteriza por ser sumamente intenso y corto, ya que apenas tiene un total de 12 capítulos.
La serie fue producida para una plataforma online, lo que le permitió tener un ritmo más ágil y un humor un poco más atrevido y directo que los dramas que se pueden encontrar en la televisión de Corea. Esto vino genial en Netflix, que con su estilo mucho más abierto, logró sumergir a los suscriptores en una historia muy divertida y bien valorada.
Tener 12 capítulos fue crucial para explicar gran parte del éxito entre los suscriptores de Netflix, que continúan con el favoritismo por aquellas historias fáciles y rápidas de ver, algo que la serie cumple desde el minuto uno. Hay que saber que su historia no es apta para los suscriptores menores de 16 años, y se debe a la presencia de escenas y lenguaje inapropiado, a pesar de que muchos lo destaquen.
Netflix incorporó esta serie al catálogo de series y películas en el 2025, y desde entonces es considerada como uno de los dramas coreanos furor de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La vida soñada del Sr. Kim
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana furor con 12 capítulos, La vida soñada del Sr. Kim centra su historia en: "Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera".
La serie dramática se ha convertido en una de las historias favoritas de Netflix en el 2026, y lo ha hecho con un relato que mezcla intensidad y poca duración.
Netflix: reparto de la serie La vida soñada del Sr. Kim
- Ryu Seung Ryong como Kim Nam Su
- Myung Se Bin como Park Ha Jin
- Cha Kang Yoon como Kim Su Gyeom
- Yoo Seung Mok como Baek Jong Tae
- Lee Shin Ki como Manager Do Jin Woo
- Lee Seo Hwan como Heo Tae Hwan
- Jung Soon Won como Jung Sung Koo
- Shin Dong Won como Manager Song Ik Hyun
- Ha Seo Yoon como Kwon Song Hee
Dónde ver La vida soñada del Sr. Kim, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Dream Life of Mr. Kim se puede ver en Netflix.
- España: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.