La serie coreana de 12 capítulos más dramática de Netflix en el 2026

Tener 12 capítulos fue crucial para explicar gran parte del éxito entre los suscriptores de Netflix, que continúan con el favoritismo por aquellas historias fáciles y rápidas de ver, algo que la serie cumple desde el minuto uno. Hay que saber que su historia no es apta para los suscriptores menores de 16 años, y se debe a la presencia de escenas y lenguaje inapropiado, a pesar de que muchos lo destaquen.

Netflix incorporó esta serie al catálogo de series y películas en el 2025, y desde entonces es considerada como uno de los dramas coreanos furor de la plataforma.

Embed - La vida soñada del Sr. Kim | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La vida soñada del Sr. Kim

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana furor con 12 capítulos, La vida soñada del Sr. Kim centra su historia en: "Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera".

La serie dramática se ha convertido en una de las historias favoritas de Netflix en el 2026, y lo ha hecho con un relato que mezcla intensidad y poca duración.

La vida soñada del Sr. Kim 2

Netflix: reparto de la serie La vida soñada del Sr. Kim

Ryu Seung Ryong como Kim Nam Su

Myung Se Bin como Park Ha Jin

Cha Kang Yoon como Kim Su Gyeom

Yoo Seung Mok como Baek Jong Tae

Lee Shin Ki como Manager Do Jin Woo

Lee Seo Hwan como Heo Tae Hwan

Jung Soon Won como Jung Sung Koo

Shin Dong Won como Manager Song Ik Hyun

Ha Seo Yoon como Kwon Song Hee

Dónde ver La vida soñada del Sr. Kim, según la zona geográfica