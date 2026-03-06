Según la inteligencia artificial, ¿quién será la Reina de la Vendimia 2026?

90 años de historia: La importancia de la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia no es solo un espectáculo artístico de escala internacional; es el reflejo de la identidad mendocina. Sus orígenes formales se remontan a 1936, cuando se institucionalizó como una forma de agradecer los frutos de la tierra y el esfuerzo de los viñateros.

A lo largo de nueve décadas, ha evolucionado desde humildes desfiles de carros hasta convertirse en un despliegue de más de mil artistas en el Teatro Griego Frank Romero Day.

historia de vendimia Para Mendoza, esta fiesta representa su motor cultural y turístico más importante. Eventos como la Vía Blanca y el Carrusel llenan las calles de color, mientras que la Bendición de los Frutos aporta el marco solemne.

La figura de la Reina de la Vendimia ha trascendido el concepto de belleza para convertirse en una embajadora del vino y de los proyectos sociales de su comunidad.

Las 18 candidatas a Reina de la Vendimia 2026

Cada departamento de la provincia ya ha elegido a su representante. Aquí te presentamos a las 18 soberanas que buscarán convertirse en la nueva Reina de la Vendimia 2026:

reinas de la vendimia en grupo america.7jpg Candidatas de Reina de la Vendimia 2026. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

San Rafael: Azul Micaela Antolinez

Tunuyán: Agustina Giacomelli

General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto

Guaymallén: Victoria Segura

Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas

Luján de Cuyo: Javiera Bravo

Maipú: Julieta Crespi

Las Heras: Chiara Baciocchi

San Martín: Lucía Valentina Rosalez

Rivadavia: Brunela Julián Beretta

Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz

San Carlos: Virginia Milagros Gómez Coronel

Tupungato: Micaela Galdame

Santa Rosa: Malena Agustina Demateis

La Paz: Ana Laura Roza

Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino

Lavalle: Micaela Canselmo

Malargüe: Lourdes Priscila Arroyo

La posible ganadora según la inteligencia artificial

Al procesar datos sobre el impacto en redes sociales, el tono de sus discursos en la "Convivencia Real" y las tendencias históricas de votación, la inteligencia artificial arroja un pronóstico intrigante.

Según el análisis de sentimientos y popularidad digital, la gran favorita para convertirse en la Reina de la Vendimia 2026 es Agustina Giacomelli (Tunuyán). Su formación en psicología y su sólido proyecto sobre salud mental han resonado profundamente en el electorado.

Reina – Vendimia 2026 (Tunuyán) Agustina Giacomelli. Foto: Cristian Lozano Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán.

Como virreina, los algoritmos posicionan a Azul Antolinez (San Rafael), quien destaca por sus conocimientos técnicos en enología y el masivo apoyo del sur mendocino.

Reina – Vendimia 2026 (San Rafael) Azul Antolínez. Foto: Cristian Lozano Azul Micaela Antolinez, representante de San Rafael.

Aunque la última palabra la tendrá el jurado y el voto del público en el Acto Central, la tecnología sugiere que el Valle de Uco y el Sur serán los grandes protagonistas de esta edición.