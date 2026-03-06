Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Muy interesante

Según la inteligencia artificial, ¿quién será la Reina de la Vendimia 2026?

La inteligencia artificial responde cuál de todas las representantes, de los 18 departamentos de la provincia, podría convertirse en la nueva reina

Isabella Brosio
Editado por Isabella Brosio
Quién será la nueva Reina de la Vendimia 2026, según la inteligencia artificial.

Quién será la nueva Reina de la Vendimia 2026, según la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial puede responder y suponer muchas cosas, siempre tomando como base y alimento la información que va recogiendo y la que le proporcionamos. Recientemente, consultamos a la IA sobre la próxima Fiesta de la Vendimia y las candidatas a Reina de la Vendimia 2026.

Quiénes son, cuáles son sus proyectos, sus ideas, sus historias. De paso, consultamos a la inteligencia artificial quién cree que puede ser la nueva Reina de la Vendimia y Virreina.

90 años de Vendimia-Tgto.jpg
Este año llevará como nombre

Este año llevará como nombre "90 cosechas de una misma cepa".

Este año la Fiesta de la Vendimia presenta una grilla de actividades y eventos que dan inicio con la Vía Blanca el viernes 6 de marzo. Las candidatas a Reina de la Vendimia serán presentadas y elegidas el sábado 7 de marzo en el Acto Central.

90 años de historia: La importancia de la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia no es solo un espectáculo artístico de escala internacional; es el reflejo de la identidad mendocina. Sus orígenes formales se remontan a 1936, cuando se institucionalizó como una forma de agradecer los frutos de la tierra y el esfuerzo de los viñateros.

A lo largo de nueve décadas, ha evolucionado desde humildes desfiles de carros hasta convertirse en un despliegue de más de mil artistas en el Teatro Griego Frank Romero Day.

historia de vendimia
Para Mendoza, esta fiesta representa su motor cultural y turístico más importante. Eventos como la Vía Blanca y el Carrusel llenan las calles de color, mientras que la Bendición de los Frutos aporta el marco solemne.

Para Mendoza, esta fiesta representa su motor cultural y turístico más importante. Eventos como la Vía Blanca y el Carrusel llenan las calles de color, mientras que la Bendición de los Frutos aporta el marco solemne.

La figura de la Reina de la Vendimia ha trascendido el concepto de belleza para convertirse en una embajadora del vino y de los proyectos sociales de su comunidad.

Las 18 candidatas a Reina de la Vendimia 2026

Cada departamento de la provincia ya ha elegido a su representante. Aquí te presentamos a las 18 soberanas que buscarán convertirse en la nueva Reina de la Vendimia 2026:

reinas de la vendimia en grupo america.7jpg
Candidatas de Reina de la Vendimia 2026.

Candidatas de Reina de la Vendimia 2026.

  • San Rafael: Azul Micaela Antolinez

  • Tunuyán: Agustina Giacomelli

  • General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto

  • Guaymallén: Victoria Segura

  • Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas

  • Luján de Cuyo: Javiera Bravo

  • Maipú: Julieta Crespi

  • Las Heras: Chiara Baciocchi

  • San Martín: Lucía Valentina Rosalez

  • Rivadavia: Brunela Julián Beretta

  • Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz

  • San Carlos: Virginia Milagros Gómez Coronel

  • Tupungato: Micaela Galdame

  • Santa Rosa: Malena Agustina Demateis

  • La Paz: Ana Laura Roza

  • Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino

  • Lavalle: Micaela Canselmo

  • Malargüe: Lourdes Priscila Arroyo

La posible ganadora según la inteligencia artificial

Al procesar datos sobre el impacto en redes sociales, el tono de sus discursos en la "Convivencia Real" y las tendencias históricas de votación, la inteligencia artificial arroja un pronóstico intrigante.

Según el análisis de sentimientos y popularidad digital, la gran favorita para convertirse en la Reina de la Vendimia 2026 es Agustina Giacomelli (Tunuyán). Su formación en psicología y su sólido proyecto sobre salud mental han resonado profundamente en el electorado.

Reina – Vendimia 2026 (Tunuyán) Agustina Giacomelli. Foto: Cristian Lozano
Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán.

Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán.

Como virreina, los algoritmos posicionan a Azul Antolinez (San Rafael), quien destaca por sus conocimientos técnicos en enología y el masivo apoyo del sur mendocino.

Reina – Vendimia 2026 (San Rafael) Azul Antolínez. Foto: Cristian Lozano
Azul Micaela Antolinez, representante de San Rafael.

Azul Micaela Antolinez, representante de San Rafael.

Aunque la última palabra la tendrá el jurado y el voto del público en el Acto Central, la tecnología sugiere que el Valle de Uco y el Sur serán los grandes protagonistas de esta edición.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar