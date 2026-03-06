La inteligencia artificial puede responder y suponer muchas cosas, siempre tomando como base y alimento la información que va recogiendo y la que le proporcionamos. Recientemente, consultamos a la IA sobre la próxima Fiesta de la Vendimia y las candidatas a Reina de la Vendimia 2026.
Según la inteligencia artificial, ¿quién será la Reina de la Vendimia 2026?
La inteligencia artificial responde cuál de todas las representantes, de los 18 departamentos de la provincia, podría convertirse en la nueva reina
Quiénes son, cuáles son sus proyectos, sus ideas, sus historias. De paso, consultamos a la inteligencia artificial quién cree que puede ser la nueva Reina de la Vendimia y Virreina.
Este año la Fiesta de la Vendimia presenta una grilla de actividades y eventos que dan inicio con la Vía Blanca el viernes 6 de marzo. Las candidatas a Reina de la Vendimia serán presentadas y elegidas el sábado 7 de marzo en el Acto Central.
90 años de historia: La importancia de la Fiesta de la Vendimia
La Fiesta de la Vendimia no es solo un espectáculo artístico de escala internacional; es el reflejo de la identidad mendocina. Sus orígenes formales se remontan a 1936, cuando se institucionalizó como una forma de agradecer los frutos de la tierra y el esfuerzo de los viñateros.
A lo largo de nueve décadas, ha evolucionado desde humildes desfiles de carros hasta convertirse en un despliegue de más de mil artistas en el Teatro Griego Frank Romero Day.
La figura de la Reina de la Vendimia ha trascendido el concepto de belleza para convertirse en una embajadora del vino y de los proyectos sociales de su comunidad.
Las 18 candidatas a Reina de la Vendimia 2026
Cada departamento de la provincia ya ha elegido a su representante. Aquí te presentamos a las 18 soberanas que buscarán convertirse en la nueva Reina de la Vendimia 2026:
-
San Rafael: Azul Micaela Antolinez
Tunuyán: Agustina Giacomelli
General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto
Guaymallén: Victoria Segura
Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas
Luján de Cuyo: Javiera Bravo
Maipú: Julieta Crespi
Las Heras: Chiara Baciocchi
San Martín: Lucía Valentina Rosalez
Rivadavia: Brunela Julián Beretta
Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz
San Carlos: Virginia Milagros Gómez Coronel
Tupungato: Micaela Galdame
Santa Rosa: Malena Agustina Demateis
La Paz: Ana Laura Roza
Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino
Lavalle: Micaela Canselmo
Malargüe: Lourdes Priscila Arroyo
La posible ganadora según la inteligencia artificial
Al procesar datos sobre el impacto en redes sociales, el tono de sus discursos en la "Convivencia Real" y las tendencias históricas de votación, la inteligencia artificial arroja un pronóstico intrigante.
Según el análisis de sentimientos y popularidad digital, la gran favorita para convertirse en la Reina de la Vendimia 2026 es Agustina Giacomelli (Tunuyán). Su formación en psicología y su sólido proyecto sobre salud mental han resonado profundamente en el electorado.
Como virreina, los algoritmos posicionan a Azul Antolinez (San Rafael), quien destaca por sus conocimientos técnicos en enología y el masivo apoyo del sur mendocino.
Aunque la última palabra la tendrá el jurado y el voto del público en el Acto Central, la tecnología sugiere que el Valle de Uco y el Sur serán los grandes protagonistas de esta edición.