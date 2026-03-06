Estudio descubre por qué la inteligencia artificial no puede reemplazar a los psicólogos

terapia telefono El estudio determinó que el uso de IA para hacer terapia tiene sus inconvenientes.

Esta práctica resulta arriesgada porque las herramientas tecnológicas carecen de una comprensión profunda de los conceptos que manejan. Los psicólogos colegiados basan su trabajo en una formación rigurosa que les permite adaptar el tratamiento a cada individuo. En cambio, los modelos de inteligencia artificial suelen ofrecer guías genéricas que ignoran el contexto personal y los antecedentes de quienes buscan ayuda.

El papel de los psicólogos y la seguridad del paciente

La evaluación de los expertos reveló errores constantes en la gestión de situaciones críticas. Los revisores notaron que los sistemas mostraban una "empatía engañosa", utilizando frases cálidas que no implican una responsabilidad real sobre el bienestar del consultante. Según el estudio, la falta de una estructura legal y profesional que exija rendición de cuentas diferencia drásticamente a la máquina de los psicólogos humanos, quienes responden ante tribunales de ética.

A pesar de que la tecnología podría facilitar el acceso a ciertos recursos de apoyo, los autores del informe aclaran que la disponibilidad no es sinónimo de cuidado de calidad. La psicología requiere una supervisión constante para evitar prejuicios y discriminación, factores que aún aparecen en las respuestas automatizadas. La inteligencia artificial presenta vacíos importantes en la detección de pensamientos suicidas, reaccionando de forma débil o insuficiente ante el peligro inminente.

Finalmente, el equipo docente de Brown subrayó que resulta mucho más sencillo desplegar estos sistemas que evaluarlos de manera responsable. Mientras que un profesional de la psicología atraviesa años de formación, los algoritmos se lanzan al mercado con métricas automáticas que no consideran la sensibilidad humana. Este estudio deja claro que, por ahora, el juicio clínico y la ética profesional permanecen como capacidades exclusivas de los seres humanos.