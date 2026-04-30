El gobierno oficializó una suba parcial de impuestos a los combustibles desde mayo

cargar nafta En un contexto delicado por los datos de la inflación, el gobierno amortigua el impacto de los aumentos en los impuestos al combustible. (Imagen ilustrativa).

Según el decreto, los incrementos parciales alcanzan tanto a las naftas como al gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste incluye una suba en el impuesto a los combustibles líquidos y en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, además, se suma un tratamiento diferencial en determinadas regiones del país, como la Patagonia y el departamento de Malargüe.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió postergar el resto de los aumentos al 1° de junio de 2026, extendiendo así la política de diferimientos que se viene aplicando sobre el Impuesto a los Combustibles.

En los considerandos de la norma, el gobierno justificó la medida en la necesidad de "sostener un sendero fiscal sin trasladar de manera abrupta la carga impositiva a los precios, en un contexto económico delicado".

Otro retraso de los aumentos a los combustibles

El marzo se dispuso una medida similar de aplazar la actualización en los impuestos a los combustibles, en medio de la constante suba del precio de la nafta por el conflicto de Medio Oriente.

Hace un mes, los surtidores experimentaron cambios prácticamente a diario, hasta que las petroleras, encabezadas por YPF, decidieron estabilizar los precios hasta que se normalice la situación internacional. La medida expira el 15 de mayo.