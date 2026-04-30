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Desde el 1 de mayo

El gobierno oficializó una suba parcial de impuestos a los combustibles desde mayo

Ya venía de una postergación en marzo. La medida se da en medio de la volatilidad por los precios del petróleo y un incremento de la inflación

Melisa Stopansky
Por Melisa Stopansky [email protected]
El 1 de mayo aumentarán los combustibles por la actualización de los impuestos, aunque su impacto será atenuado por el gobierno nacional.
El 1 de mayo aumentarán los combustibles por la actualización de los impuestos, aunque su impacto será atenuado por el gobierno nacional.Foto: Martín Pravata

El gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles y postergó la aplicación total de los incrementos previstos para evitar un impacto inmediato en los precios. La medida se formalizó a través del Decreto 302/2026, que introduce modificaciones sobre el esquema vigente definido por la norma 617/2025.

La novedad se oficializó este jueves en el Boletín Oficial de Nación.

A partir del 1 de mayo se aplicará solo una parte de los aumentos correspondientes al impuesto sobre los combustibles líquidos y al impuesto al dióxido de carbono. Se trata de actualizaciones que habían quedado pendientes de 2024 y 2025, vinculadas a la evolución de la inflación medida por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).

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En un contexto delicado por los datos de la inflación, el gobierno amortigua el impacto de los aumentos en los impuestos al combustible. (Imagen ilustrativa).

En un contexto delicado por los datos de la inflación, el gobierno amortigua el impacto de los aumentos en los impuestos al combustible. (Imagen ilustrativa).

Según el decreto, los incrementos parciales alcanzan tanto a las naftas como al gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste incluye una suba en el impuesto a los combustibles líquidos y en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, además, se suma un tratamiento diferencial en determinadas regiones del país, como la Patagonia y el departamento de Malargüe.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió postergar el resto de los aumentos al 1° de junio de 2026, extendiendo así la política de diferimientos que se viene aplicando sobre el Impuesto a los Combustibles.

En los considerandos de la norma, el gobierno justificó la medida en la necesidad de "sostener un sendero fiscal sin trasladar de manera abrupta la carga impositiva a los precios, en un contexto económico delicado".

Otro retraso de los aumentos a los combustibles

El marzo se dispuso una medida similar de aplazar la actualización en los impuestos a los combustibles, en medio de la constante suba del precio de la nafta por el conflicto de Medio Oriente.

Hace un mes, los surtidores experimentaron cambios prácticamente a diario, hasta que las petroleras, encabezadas por YPF, decidieron estabilizar los precios hasta que se normalice la situación internacional. La medida expira el 15 de mayo.

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