El gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles y postergó la aplicación total de los incrementos previstos para evitar un impacto inmediato en los precios. La medida se formalizó a través del Decreto 302/2026, que introduce modificaciones sobre el esquema vigente definido por la norma 617/2025.
El gobierno oficializó una suba parcial de impuestos a los combustibles desde mayo
Ya venía de una postergación en marzo. La medida se da en medio de la volatilidad por los precios del petróleo y un incremento de la inflación
La novedad se oficializó este jueves en el Boletín Oficial de Nación.
A partir del 1 de mayo se aplicará solo una parte de los aumentos correspondientes al impuesto sobre los combustibles líquidos y al impuesto al dióxido de carbono. Se trata de actualizaciones que habían quedado pendientes de 2024 y 2025, vinculadas a la evolución de la inflación medida por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).
Según el decreto, los incrementos parciales alcanzan tanto a las naftas como al gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste incluye una suba en el impuesto a los combustibles líquidos y en el tributo al dióxido de carbono. Para el gasoil, además, se suma un tratamiento diferencial en determinadas regiones del país, como la Patagonia y el departamento de Malargüe.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió postergar el resto de los aumentos al 1° de junio de 2026, extendiendo así la política de diferimientos que se viene aplicando sobre el Impuesto a los Combustibles.
En los considerandos de la norma, el gobierno justificó la medida en la necesidad de "sostener un sendero fiscal sin trasladar de manera abrupta la carga impositiva a los precios, en un contexto económico delicado".
Otro retraso de los aumentos a los combustibles
El marzo se dispuso una medida similar de aplazar la actualización en los impuestos a los combustibles, en medio de la constante suba del precio de la nafta por el conflicto de Medio Oriente.
Hace un mes, los surtidores experimentaron cambios prácticamente a diario, hasta que las petroleras, encabezadas por YPF, decidieron estabilizar los precios hasta que se normalice la situación internacional. La medida expira el 15 de mayo.