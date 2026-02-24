Con la reina de Lavalle ya están las 18 soberanas de Vendimia que el viernes ingresan a la "convivencia real"

Reina de la Vendimia de Lavalle 2026, Micaela Canselmo Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle

En su departamento, la reina de Lavalle está viviendo por estos día el Paseo Federal de la Vendimia que por primera vez se realiza en el predio verde del Polideportivo Municipal. El encuentro es uno de los más tradicionales del calendario vendimial y desde hace algunos años sale al interior de la provincia para mostrar -mediante stands y presentaciones artísticas- las bondades de cada uno de los 18 municipios.

El Paseo Federal llegará este miércoles a su fin y en el mismo escenario lavallino el viernes se llevará a cabo la Bendición de los Frutos 2026. A la mañana de ese día las 18 reinas departamentales de la Vendimia iniciarán juntas la última recta del camino al Acto Central en una "convivencia real" que durante una semana las reunirá en el hotel Fuente Mayor del centro mendocino.

Casi cuatro meses de Vendimia en los departamentos

Desde mitad de noviembre que se vienen desarrollando las fiestas en los departamentos, una tradición que está cumpliendo 90 años de historia y que verá su culminación en menos de dos semanas cuando se desarrolle "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo de la Vendimia Nacional 2026.

Al finalizar el Acto Central se elegirá a través del voto popular y electrónico a la reina nacional de la Vendimia 2026, ante un teatro griego que como es habitual en pocas horas agotó sus 20.000 localidades vendidas (este miércoles sale a la venta un remanente de entradas).

En estos días Mendoza vive los actos oficiales más relevantes de su fiesta máxima, que abarca el Paseo Federal de la Vendimia y la Bendición de los Frutos que se darán este año en Lavalle; la Fiesta de la Cosecha a celebrarse el miércoles 4 en los viñedos del aeropuerto; la Vía Blanca de las Reinas el viernes 6 a la noche y el Carrusel de las Reinas el sábado 7 por la mañana, ambos desfiles de carros alegóricos se realizan por las calles de la Ciudad de Mendoza; el Acto Central el mismo sábado 7 y su repetición el domingo 8 en el teatro griego Frank Romero Day.

vendimia-hotel-reinas-01.jpg Este viernes las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026 iniciarán su convivencia real en un hotel céntrico.

Las 18 candidatas a reina nacional de la Vendimia 2026 ingresarán este viernes a primera hora de la mañana al hotel Fuente Mayor, elegido nuevamente para que las chicas convivan en la última semana de competencia.

Se espera que, en medio de la agenda de eventos oficiales, las jóvenes compartan rutinas cargadas de capacitaciones, talleres, charlas y encuentros que buscan prepararlas de la mejor manera para asumir la corona de reina a quien sea electa.

Por eso les brindan clases de protocolo y oratoria, charlas sobre el buen uso de las redes sociales y la exposición mediática, prevención de bullying y ciberbullying, además de conocer sobre la historia de la vendimia, el proceso del vino, las danzas folclóricas y las costumbres que identifican a la provincia.

La "convivencia real" hará foco en el ciberbullying

Las reinas ingresarán a la "convivencia real" el viernes con un bagaje de conocimiento acerca de la Vendimia. Esto porque los municipios acompañan en la preparación a sus candidatas a reina nacional una vez que son electas, y la mayoría lo hace con agenda de actividades que resultan cada año más abultadas.

Desde talleres vitivinícolas o de historia y tradición vendimial hasta clases artísticas y charlas que hablan de salud emocional, todo apunta a que las chicas puedan ejercer el rol de embajadoras del vino mendocino de la mejor manera ya que durante el mandato de reina y virreina nacional asistirán a eventos nacionales y de otros países representando a su provincia.

Reinas de la Vendimia de Las Heras hacen campaña contra el bullying en redes - Alejandrina Funes, Chiara Baciocchi y Wanda Kaliciñski Este año en Las Heras hicieron un video sobre el ciberbullying y las campañas de odio contra las reinas en las redes. Foto: Captura de video

Esta edición se destaca una mayor atención en las situaciones de acoso en las redes y ciberbullying, de ahí que se ofrecerán encuentros para abordar temáticas referidas al bienestar integral de las reinas de la Vendimia 2026.

Por otro lado también cada reina departamental tiene un proyecto social, educativo o cultural que buscará cumplir en su municipio o a nivel provincial.

Una por una, las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

La primera reina de la Vendimia departamental elegida en esta 90° edición de la fiesta fue Virginia Gómez Coronel de San Carlos. Tiene 21 años y estudia Lengua y Literatura; en su campaña de promoción se destacó por contar su propia experiencia de haber sufrido bullying para así concientizar sobre el impacto de las redes sociales.

Victoria Segura Walrond, futura bioquímica, fue electa también a fin de año en la Vendimia de Guaymallén. Tiene 20 años y con ella volvió a coronarse reina en su departamento después de cinco años sin contar con esa figura y tras un fallo judicial que obligó al municipio a retomar la tradición.

Luján de Cuyo está representado por Javiera Bravo, quien con 21 años está casi en la etapa final de la carrera de Medicina y estudia inglés y alemán. Esta reina además tiene un costado artístico ya que hace artesanías en cerámica y toca el violín. Como hincha del "Lobo", celebró el ascenso de su club Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la primera división del fútbol argentino.

ana laura roza reina vendimia de la paz Las reinas departamentales la Vendimia 2026 inician su último trayecto en el camino a la elección y coronación nacional.

El calendario vendimial siguió en San Martín con la celebración de su fiesta departamental y la elección de Lucía Valentina Rosalez. La reina es la primera soberana en contar con su propio vino personal para promocionar al departamento como capital nacional del Bonarda durante su mandato.

Malargüe también fue noticia por denuncia de bullying de su virreina Rosario Cabello que renunció a los pocos días de haber sido electa. La reina departamental Lourdes Priscila Arroyo tiene 20 años, estudia Educación Física y es una amante de las tradiciones folclóricas.

Rosario Cabello Rosario Cabello fue electa virreina de la Vendimia de Malargüe y a los pocos días renunció porque dice que sufrió bullying.

Quiénes son las reinas más jóvenes de esta Vendimia

Mara Valentina Lizana Muñoz fue coronada en enero reina departamental de Junín. Con 20 años es contadora y catequista. En tanto, Azul Micaela Antolínez representará a San Rafael en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, también tiene 20 años y es una promotora del turismo sustentable; cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura.

Con 22 años, Noelia Julián Beretta buscará llevar a Rivadavia la corona nacional de la Vendimia. Estudia la Licenciatura en Administración de Negocios y Contador Público.

Chiara Baciocchi sucedió en el mandato departamental a la actual Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes. Las Heras quiere quedarse un año más con la corona y por eso eligió a esta joven de 21 años que estudia Comercio Internacional y es una apasionada del automovilismo, de hecho es campeona de karting.

Vendimia Solidaria 2025 - Virreina Sofía Perfumo y reina Alejandrina Funes en el show de Luck Ra - Estancia San Isidro Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina de la Vendimia 2025, están viviendo sus últimos días de mandato. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La Vendimia de Tunuyán coronó a Agustina Giacomelli como su reina. La joven de 24 años estudia Psicología y por ello su proyecto para el reinado está enfocado en la salud mental desde una perspectiva comunitaria y preventiva.

Mariana Perra Cucatto es la reina de General Alvear. Quiere ser contadora pública y es la candidata más joven de esta Vendimia junto a la de San Martín, ambas con 19 años. En tanto que Maipú deposita sus esperanzas en Julieta Crespi, una defensora del medio ambiente que se propone realizar programas de reciclaje y hábitos sostenibles en su departamento.

La inclusión, tema recurrente en los proyectos vendimiales

Ana Laura Roza fue elegida como la Reina de la Vendimia de La Paz 2026 hace un par de semanas. Tiene 23 años, estudia Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual y su mensaje es de inclusión social. Mientras que la Ciudad de Mendoza irá al Acto Central representada por Celeste Sammartino, quien con 25 años ya es médica egresada de la UNCuyo y tiene una fuerte vocación de servicio.

Al vino de altura representa Micaela Galdame, la reina de Tupungato que a los 23 años ya es licenciada en Comercio Internacional y le movilizan los trabajos comunitarios.

Especial de Reinas programa de El Siete con las reinas de la Vendimia 2025 foto grupal.jpeg Las 18 reinas departamentales de la Vendimia 2026 vuelven a tener su espacio de promoción en la pantalla de El Siete, a través del programa "Sentí Vendimia". Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En la Vendimia Nacional 2026, Santa Rosa estará apoyando a su reina Malena Agustina Demateis, quien también tiene 23 años y como soberana vendimial quiere ser un nexo entre los trabajadores del campo y las necesidades de su departamento.

Por su parte, Godoy Cruz eligió hace dos semanas a Martina Rocío Arenas como su reina departamental de la Vendimia. La votación fue online, tal como este municipio viene realizando su elección vendimial. Martina, con 24 años, es técnica electromecánica, estudia Comercio Exterior y promueve una alimentación saludable, consciente e inclusiva, entendiendo a la nutrición como una herramienta clave para el desarrollo de una mejor calidad de vida.