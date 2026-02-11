La reina y la virreina de la Vendimia 2025 se tatuaron juntas y lo compartieron en un video viral

Embed - Reina y virreina de la Vendimia 2025 se tatuaron juntas

Un tatuaje compartido y un vínculo sin protocolo

En las imágenes se las ve llegar juntas al estudio de tatuajes. Es Alejandrina quien impulsa el plan y acompaña a Sofía en cada paso. Fiel a un perfil más extrovertido, la reina bromea, charla y hasta le dice que va a comprarle chicles para que no se desmaye. El tono es distendido y natural, lejos del escenario vendimial y de los actos oficiales.

Sofía, representante de General Alvear, se muestra un poco más nerviosa. Todo indica que sería su primer tatuaje. Respira hondo y sonríe. La cámara capta miradas cómplices, risas y pequeños gestos que refuerzan una relación de amigas.

El posteo no tardó en sumar reacciones. Entre los comentarios, la propia Alejandrina le escribió a su compañera un “Te amo amiga”, que terminó de confirmar el tono del video. La escena vuelve a correr el eje de aquella vieja narrativa que hablaba de tensiones entre reina y virreina: en este caso, lo que se ve es compañerismo.

Las jóvenes eligieron tatuarse lo mismo: una hoja de parra con un zarcillo, y una corona. Los diseños funciona como la marca personal de una experiencia que las atraviesa a las dos. Una decisión fuera del protocolo, pero cargada de significado.

Reina y virreina tatuaje 2 Mientras que Alejandrina iba muy dispuesta a tatuarse, Sofía parece verse más tímida en el video. Finalmente ambas sellaron su amistad y la gran experiencia que vivieron con un tatuaje.

Cómo fue la elección de la Reina y la Virreina 2025

Alejandrina Funes Napoletano representó a Las Heras y fue elegida Reina Nacional de la Vendimia 2025 con 40 votos. De esta manera, el departamento coronó por octava vez a una soberana nacional. La joven que en el momento de ser coronada había cumplido 23 años, es estudiante de la Licenciatura en Obstetricia y es subteniente del Ejército. Entre sus propuestas, planteó trabajar en la mejora de la educación sexual para adolescentes.

Sofía Perfumo, de la misma edad que Alejandrina, obtuvo 34 votos y se convirtió en Virreina Nacional en representación de General Alvear. Estudiante de Administración de Empresas y Contador Público, disfruta del baile folclórico y suele destacar el acompañamiento de su entorno cercano.

En medio de una agenda intensa, actividades protocolares y exposición constante cuando la Vendimia 2026 está muy cerca, el tatuaje compartido aparece como una escena distinta: sin corona ni escenario, pero con la misma intención simbólica. Un año que, como ellas mismas dijeron, quisieron marcar también en la piel.