La reina y la virreina de la Vendimia 2025 se tatuaron juntas y lo compartieron en un video viral

Además de compartir un año lleno de emociones y actividades protocolares, la reina y la virreina de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, son muy amigas. Esta época del año, cuando están a punto de entregar la corona a quienes sean sus sucesoras, las tiene emocionadas y nostálgicas. Por esto, decidieron compartir un tatuaje.
Las jóvenes grabaron un video el día que se tatuaron y lo viralizaron en las redes.
El video, que titularon “Un año que también quisimos marcar en la piel”, deja ver una escena íntima, relajada y cómplice entre las dos jóvenes que hoy representan a Mendoza.
Un tatuaje compartido y un vínculo sin protocolo
En las imágenes se las ve llegar juntas al estudio de tatuajes. Es Alejandrina quien impulsa el plan y acompaña a Sofía en cada paso. Fiel a un perfil más extrovertido, la reina bromea, charla y hasta le dice que va a comprarle chicles para que no se desmaye. El tono es distendido y natural, lejos del escenario vendimial y de los actos oficiales.
Sofía, representante de General Alvear, se muestra un poco más nerviosa. Todo indica que sería su primer tatuaje. Respira hondo y sonríe. La cámara capta miradas cómplices, risas y pequeños gestos que refuerzan una relación de amigas.
El posteo no tardó en sumar reacciones. Entre los comentarios, la propia Alejandrina le escribió a su compañera un “Te amo amiga”, que terminó de confirmar el tono del video. La escena vuelve a correr el eje de aquella vieja narrativa que hablaba de tensiones entre reina y virreina: en este caso, lo que se ve es compañerismo.
Las jóvenes eligieron tatuarse lo mismo: una hoja de parra con un zarcillo, y una corona. Los diseños funciona como la marca personal de una experiencia que las atraviesa a las dos. Una decisión fuera del protocolo, pero cargada de significado.
Cómo fue la elección de la Reina y la Virreina 2025
Alejandrina Funes Napoletano representó a Las Heras y fue elegida Reina Nacional de la Vendimia 2025 con 40 votos. De esta manera, el departamento coronó por octava vez a una soberana nacional. La joven que en el momento de ser coronada había cumplido 23 años, es estudiante de la Licenciatura en Obstetricia y es subteniente del Ejército. Entre sus propuestas, planteó trabajar en la mejora de la educación sexual para adolescentes.
Sofía Perfumo, de la misma edad que Alejandrina, obtuvo 34 votos y se convirtió en Virreina Nacional en representación de General Alvear. Estudiante de Administración de Empresas y Contador Público, disfruta del baile folclórico y suele destacar el acompañamiento de su entorno cercano.
En medio de una agenda intensa, actividades protocolares y exposición constante cuando la Vendimia 2026 está muy cerca, el tatuaje compartido aparece como una escena distinta: sin corona ni escenario, pero con la misma intención simbólica. Un año que, como ellas mismas dijeron, quisieron marcar también en la piel.