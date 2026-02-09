Una nueva edición de la Pisada de la Uva en Mendoza Shopping

“Para Mendoza Shopping es un orgullo ser escenario de una celebración tan representativa de la identidad mendocina. La Pisada de la Uva es una tradición que honra el trabajo de quienes hacen posible nuestra vitivinicultura, y compartirla con las reinas, las bodegas, nuestros locatarios y el público es una manera de seguir fortaleciendo ese lazo con la comunidad. Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia completa, donde la cultura, la música y los sabores se encuentren en un mismo espacio”, destacó Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.

Toda la información que necesitás sobre el evento

Previa recargada y música hasta la madrugada

Antes del momento central de la “pisada”, el DJ Diego Martínez marcará el pulso de la noche. Y como broche de oro, la banda Agapornis extenderá la fiesta hasta la madrugada y pondrá a todos a bailar con su inconfundible cumbia pop.

Entre las bodegas presentes se destacan Estancia Mendoza, Mi Terruño, Andeluna, Finca Magnolia, Dilema, Escandalosos, Zedric, Dante Robino, Tradición Bombal, Familia Rubino, Vieja Mendoza, Festivo (Monteviejo), 11 Barricas, Tierras Altas y bodega RPB. También estará Andes Cerveza brindando con distintas variedades.

Además, diferentes marcas acompañan esta nueva edición de Vendimia Shopping: A Tiempo, Bonaqua, Chester, Denver, Automotores General San Martín, Duci Ópticas, Hilton, Municipalidad de Guaymallén, SuperConectados y Yagmour.

Cómo participar del evento

La entrada es libre y gratuita, con cupos limitados. Sólo deberán presentarse en el stand ubicado en Planta Alta de Mendoza Shopping con una factura de compra del mes de febrero (sin límite de monto). Se podrán canjear hasta dos entradas máximo por cliente, del 12 al 18 de febrero, de 10 a 22 hs, y el 19 de febrero, de 10 a 18 hs. También habrá sorteos de entradas a través de las redes sociales del shopping.

Vendimia en Colores

Como parte de la celebración, habrá además una experiencia creativa pensada para grandes y chicos. Durante el fin de semana largo de Carnaval, el 16 y 17 de febrero, se llevarán a cabo los Talleres de Vendimia en el Patio de Comidas del centro comercial.

La actividad, denominada “Vendimia en Colores”, invita a niños y adultos a intervenir etiquetas de vino y botellas de jugo de uva a través de técnicas artísticas y materiales vinculados al universo vendimial, como hojas de parra, sellos de corcho, uvas y pinturas en tonos característicos de la fiesta.

Los talleres se desarrollarán en dos turnos, a las 17 y 18.30 hs, y contarán con cupos limitados, por lo que será necesaria inscripción previa a través de la app ¡appa!.