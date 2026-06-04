MODO: 20% de descuento en shoppings de Mendoza todo el fin de semana

Este fin de semana entró en vigencia una promoción en los shoppings mendocinos con un 20% de descuento en compras mayores a $70.000 para quienes paguen con MODO de los bancos adheridos (ver listado más abajo). El tope es de $20.000 por banco y por promo.
El beneficio rige desde las 0 del 4 de junio de 2026 hasta las 23:59 del 7 de junio de 2026, ambas fechas inclusive. No obstante, la promoción finalizará de manera anticipada si el total de reintegros otorgados a nivel general alcanza el tope presupuestario de $14.450.708. Lo que ocurra primero dará por concluido el programa explicaron en el sitio oficial de MODO.
Los shoppings que hacen descuentos en Mendoza este fin de semana
- Palmares Open Mall.
- Mendoza Plaza Shopping.
- Paseo Libertad.
- La Barraca Mall.
- Portal de los Andes.
Para ser considerado participante apto y recibir la bonificación, el usuario debe cumplir de forma simultánea con las siguientes condiciones:
- Monto mínimo: realizar una compra igual o mayor a $70.000 en los locales que figuran en el listado oficial de la web de la plataforma.
- Exclusión de compras online: la promoción aplica únicamente para compras presenciales utilizando el escaneo de Código QR (para pago con tarjetas) o mediante la tecnología MODO Contactless (NFC).
- Las compras en sitios web o plataformas electrónicas quedan excluidas.
- Cuentas vinculadas: el usuario debe poseer una cuenta abierta en el banco emisor de la tarjeta utilizada y dicha cuenta debe estar asociada a MODO dentro de los 15 días posteriores a la finalización de la promoción.
- Estado crediticio: no se debe registrar deuda ni mora en ningún producto financiero de la entidad bancaria con la que se realice el pago.
Características de la bonificación
El programa otorga un 20% de reintegro sobre el monto total bruto de la operación, con un tope de hasta $20.000 por banco durante todo el período de la promoción.
- Acumulación: el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios que se encuentren vigentes al momento de la compra.
- Plazo de acreditación: el dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria vinculada del participante dentro de un plazo de 30 días posteriores a la realización de la transacción.
- Cláusula antifraude: la empresa organizadora se reserva el derecho de limitar, suspender o prohibir la participación de cuentas si se presumen maniobras, engaños o alteraciones destinadas a obtener el beneficio de forma ilegítima.
Entidades financieras adheridas y canales de pago
El acceso al reintegro varía según la modalidad de pago elegida (QR o Contactless) y la entidad emisora de la tarjeta (crédito, débito o prepaga). Los pagos realizados mediante transferencia directa desde cuenta bancaria no aplican para esta promoción.
Operaciones mediante Código QR
Aplica para tarjetas emitidas por las siguientes entidades, ya sea utilizando la app MODO o las aplicaciones móviles propias de cada banco:
- Banco Nación (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Santander (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco BBVA (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Galicia (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Santa Fe (únicamente Visa contactless).
- Banco Entre Ríos (únicamente Visa contactless).
- Banco San Juan (únicamente Visa contactless).
- Banco Santa Cruz (únicamente Visa contactless).
- Banco Credicoop (únicamente Visa contactless).
- Banco Supervielle (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Comafi (únicamente Visa contactless).
- Banco Columbia (exclusivamente desde su app bancaria)
- Banco ICBC (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Billetera YOY (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Macro (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Ciudad (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Billetera Buepp (Visa y Mastercard contactless habilitadas).
- Banco Bancor (Visa y Mastercard contactless habilitadas).