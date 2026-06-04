MODO: 20% de descuento en shoppings de Mendoza todo el fin de semana

Para ser considerado participante apto y recibir la bonificación, el usuario debe cumplir de forma simultánea con las siguientes condiciones:

Monto mínimo: realizar una compra igual o mayor a $70.000 en los locales que figuran en el listado oficial de la web de la plataforma.

realizar una compra igual o mayor a $70.000 en los locales que figuran en el listado oficial de la web de la plataforma. Exclusión de compras online: la promoción aplica únicamente para compras presenciales utilizando el escaneo de Código QR (para pago con tarjetas) o mediante la tecnología MODO Contactless (NFC).

la promoción aplica únicamente para compras presenciales utilizando el escaneo de Código QR (para pago con tarjetas) o mediante la tecnología MODO Contactless (NFC). Las compras en sitios web o plataformas electrónicas quedan excluidas.

o plataformas electrónicas quedan excluidas. Cuentas vinculadas: el usuario debe poseer una cuenta abierta en el banco emisor de la tarjeta utilizada y dicha cuenta debe estar asociada a MODO dentro de los 15 días posteriores a la finalización de la promoción.

el usuario debe poseer una cuenta abierta en el banco emisor de la tarjeta utilizada y dicha cuenta debe estar asociada a MODO dentro de los 15 días posteriores a la finalización de la promoción. Estado crediticio: no se debe registrar deuda ni mora en ningún producto financiero de la entidad bancaria con la que se realice el pago.

Características de la bonificación

El programa otorga un 20% de reintegro sobre el monto total bruto de la operación, con un tope de hasta $20.000 por banco durante todo el período de la promoción.

Acumulación: el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios que se encuentren vigentes al momento de la compra.

el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios que se encuentren vigentes al momento de la compra. Plazo de acreditación: el dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria vinculada del participante dentro de un plazo de 30 días posteriores a la realización de la transacción.

el dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria vinculada del participante dentro de un plazo de 30 días posteriores a la realización de la transacción. Cláusula antifraude: la empresa organizadora se reserva el derecho de limitar, suspender o prohibir la participación de cuentas si se presumen maniobras, engaños o alteraciones destinadas a obtener el beneficio de forma ilegítima.

Mendoza Plaza Shooping Portada.jpg Mendoza Plaza Shopping, también se une a los descuentos jueves, viernes, sábado y domingo.

Entidades financieras adheridas y canales de pago

El acceso al reintegro varía según la modalidad de pago elegida (QR o Contactless) y la entidad emisora de la tarjeta (crédito, débito o prepaga). Los pagos realizados mediante transferencia directa desde cuenta bancaria no aplican para esta promoción.

Operaciones mediante Código QR

Aplica para tarjetas emitidas por las siguientes entidades, ya sea utilizando la app MODO o las aplicaciones móviles propias de cada banco: