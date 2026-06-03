Tadicor renueva su propuesta de carnicería en Mendoza

Cuál es la nueva propuesta de Tadicor

La nueva propuesta incorpora una mejora en la calidad de la carne, mayor variedad de presentaciones y nuevos cortes seleccionados, pensados para responder a las distintas necesidades de consumo de las familias. Además, las carnicerías de Tadicor contarán con dos líneas de calidad: una opción más premium, para quienes buscan cortes seleccionados, y una línea de novillo a precio económico, manteniendo el espíritu de la marca: buena carne a precio Tadicor.

Esta renovación busca fortalecer una de las categorías más importantes dentro de la compra cotidiana, ampliando la propuesta en dos sentidos: con nuevos formatos más pequeños, prácticos y accesibles, frente a una modalidad que antes se concentraba mayoritariamente en piezas completas; y con una línea de carne premium disponible en ambas sucursales.