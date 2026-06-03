Tadicor renueva su propuesta de carnicería en Mendoza

Tadicor anuncia la renovación de su propuesta de carnicería en sus dos sucursales de Mendoza, ubicadas en Las Heras y San Martín, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más completa, conveniente y de mayor calidad.
Cuál es la nueva propuesta de Tadicor
La nueva propuesta incorpora una mejora en la calidad de la carne, mayor variedad de presentaciones y nuevos cortes seleccionados, pensados para responder a las distintas necesidades de consumo de las familias. Además, las carnicerías de Tadicor contarán con dos líneas de calidad: una opción más premium, para quienes buscan cortes seleccionados, y una línea de novillo a precio económico, manteniendo el espíritu de la marca: buena carne a precio Tadicor.
Esta renovación busca fortalecer una de las categorías más importantes dentro de la compra cotidiana, ampliando la propuesta en dos sentidos: con nuevos formatos más pequeños, prácticos y accesibles, frente a una modalidad que antes se concentraba mayoritariamente en piezas completas; y con una línea de carne premium disponible en ambas sucursales.
Reinauguración de las carnicerías
En el marco de este lanzamiento, el jueves 4 de junio a partir de las 13 horas se realizará la reinauguración formal de las carnicerías en las sucursales de Tadicor Las Heras y Tadicor San Martín. El encuentro contará con una recepción informal tipo picada, destinada a los clientes que se acerquen a comprar durante esa jornada.
Con esta renovación, Tadicor reafirma su compromiso de seguir ofreciendo productos de calidad, variedad y precios convenientes, acompañando a sus clientes en la compra diaria