Fundación Grupo América y Tadicor realizaron una acción navideña junto a la Reina Nacional de la Vendimia

Como parte de las acciones solidarias que impulsa durante todo el año, Fundación Grupo América promovió una acción navideña en el merendero Pinpom, ubicado en el departamento de Las Heras, actuando como nexo para la articulación con Tadicor, empresa que realizó la donación. La iniciativa contó además con el acompañamiento de la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, madrina del merendero, y tuvo como objetivo acompañar a las familias de la comunidad en esta fecha especial.
Una acción articulada para acompañar a las familias en Navidad
La iniciativa permitió compartir el espíritu de las fiestas y reforzar el compromiso con los espacios comunitarios que, día a día, desarrollan una tarea fundamental de contención social. Las 170 cajas navideñas entregadas incluyeron productos pensados para la mesa de Navidad, posibilitando que las familias puedan celebrar en un contexto de mayor encuentro y acompañamiento.
El valor de la articulación público-comunitaria
“Estamos muy contentas de estar de nuevo aquí. Con este merendero ya hemos trabajado antes y, en esta oportunidad, logramos vincular a la Reina Nacional de la Vendimia, que es la madrina del lugar y a Tadicor, que es una empresa local de Las Heras, para acercar 170 cajas navideñas a la mesa de las familias que a diario vienen al merendero Pinpom para que puedan festejar con cosas ricas”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
“Para nosotros siempre es importante colaborar con estos lugares, especialmente por los más pequeños, para que esta Navidad puedan compartir junto con sus familias”, destacó, Carlos Ambrosini, gerente comercial de Tadicor.
La presencia de la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes sumó un fuerte valor simbólico a la acción, representando los valores de solidaridad, cercanía y compromiso social que caracterizan a la fiesta máxima de los mendocinos y mendocinas.
Durante este año, Fundación Grupo América, junto a la Reina Nacional de la Vendimia, ya concretó mejoras en el merendero Brazos Abiertos Pimpón, ubicado en el barrio Plumerillo Norte de Las Heras. Fue con la entrega de materiales destinados a los espacios de apoyo escolar y contención comunitaria, adquiridos con aportes privados a través del Programa Vendimia Solidaria.
Un compromiso que se sostiene durante todo el año
El merendero Brazos Abiertos Pimpón asiste a más de 80 familias del barrio y zonas cercanas y cumple un rol clave de acompañamiento comunitario. Si bien las colaboraciones realizadas han permitido mejorar sus condiciones de funcionamiento y reforzar el trabajo solidario que allí se desarrolla, el espacio continúa necesitando acompañamiento para sostener su labor diaria. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Shirley Torres al 261 5934354 o a través de Instagram @pinpom155