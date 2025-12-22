Fundación Grupo América y Tadicor realizaron una acción navideña junto a la Reina Nacional de la Vendimia

Entrega FGA y Tadicor Merendero Pinpom (3) El merendero Pinpom ubicado en el Barrio Plumerillo Norte, asiste diariamente a más de 80 familias y a unos 160 niños, niñas y adolescentes. También a personas mayores del barrio y de zonas aledañas. Axel Lloret/ Diario UNO

“Para nosotros siempre es importante colaborar con estos lugares, especialmente por los más pequeños, para que esta Navidad puedan compartir junto con sus familias”, destacó, Carlos Ambrosini, gerente comercial de Tadicor.

La presencia de la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes sumó un fuerte valor simbólico a la acción, representando los valores de solidaridad, cercanía y compromiso social que caracterizan a la fiesta máxima de los mendocinos y mendocinas.

Durante este año, Fundación Grupo América, junto a la Reina Nacional de la Vendimia, ya concretó mejoras en el merendero Brazos Abiertos Pimpón, ubicado en el barrio Plumerillo Norte de Las Heras. Fue con la entrega de materiales destinados a los espacios de apoyo escolar y contención comunitaria, adquiridos con aportes privados a través del Programa Vendimia Solidaria.

entrega cajas navideñas merendero Pinpom Gracias a la articulación entre Fundación Grupo América, Tadicor y la Reina Nacional de la Vendimia más de 80 familias podrán esta Navidad disfrutar de una mesa dulce navideña.

Un compromiso que se sostiene durante todo el año

El merendero Brazos Abiertos Pimpón asiste a más de 80 familias del barrio y zonas cercanas y cumple un rol clave de acompañamiento comunitario. Si bien las colaboraciones realizadas han permitido mejorar sus condiciones de funcionamiento y reforzar el trabajo solidario que allí se desarrolla, el espacio continúa necesitando acompañamiento para sostener su labor diaria. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Shirley Torres al 261 5934354 o a través de Instagram @pinpom155