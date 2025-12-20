La Fundación Grupo América, a través de su programa Vendimia Solidaria, y la Municipalidad de Junín entregaron una vivienda a una familia del distrito de Philipps, que durante años atravesó una compleja situación social y habitacional, llegando incluso a estar en situación de calle.
Vendimia Solidaria y Junín entregaron una casa y transformaron la vida de una familia
Es la décima vivienda que se otorga, gracias al trabajo en equipo de Fundación Grupo América y la Municipalidad
Tan desesperante fue la realidad de María Cecilia Salinas y Raúl Ricardo Brizuela, trabajadores rurales, que en un momento crítico -al no poder afrontar el pago de un alquiler- debieron dormir junto a sus cuatro hijos en la terminal de ómnibus de Rivadavia. Cuando sentían que habían tocado fondo, ingresaron al programa de asistencia social del Municipio de Junín, en articulación con Vendimia Solidaria. Ese acompañamiento se transformó en una realidad concreta: las llaves de su casa propia.
El presidente de la Fundación Grupo América, Daniel Vila, y el intendente de Junín, Mario Abed, hicieron entrega de la vivienda y compartieron el emotivo momento del primer ingreso a la casa. Todo estaba impecable y con olor a nuevo.
También participaron del acto Pamela David, conductora televisiva, referente de Vendimia Solidaria y esposa de Daniel Vila, junto a Cristina Mondello, esposa del jefe comunal.
Además, fueron parte de este acto Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y Margarita Viel, contadora de la institución, quienes coordinaron los detalles finales para el amoblamiento completo del hogar.
“Hoy dormimos en casa propia”
La vivienda fue adjudicada a María y Raúl, padres de Uriel (21), Ezequiel (17), Bianca (15) y Samuel (8). Dos de los niños cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), condición que resultó determinante para el acceso a este proyecto habitacional que la familia esperaba desde hacía más de una década.
“Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Este es un proyecto que esperábamos hace 10 u 11 años. Hoy es una gran bendición para toda la familia”, expresó María, visiblemente emocionada, durante la entrega realizada este sábado en el distrito de Philipps.
La jornada tuvo además un fuerte contenido simbólico: este 20 de diciembre Bianca cumplió 15 años, por lo que la entrega de la vivienda se convirtió en un regalo inolvidable y en el cierre de un año marcado por el esfuerzo y la esperanza. “Cerramos el año con todo: con la casa y con los 15 de nuestra niña”, enfatizó su madre.
Una gestión que transforma vidas
Desde la Fundación Grupo América destacaron el profundo impacto de este tipo de acciones sociales. “El destino es una familia, pero el cambio de vida que se genera es enorme. Cada casa entregada significa una transformación real y concreta”, señaló Vila.
La identificación y el acompañamiento del caso se realizaron a partir del trabajo conjunto con el Municipio de Junín, que articula con la Fundación en la detección de familias en situación de alta vulnerabilidad social, con especial foco en aquellas que conviven con la discapacidad.
Diez viviendas entregadas junto a Junín
La entrega concretada este sábado 20 de diciembre representa la décima vivienda adjudicada en el marco del trabajo conjunto entre Vendimia Solidaria y la Municipalidad de Junín. Algunas de estas casas fueron construidas con ladrillos ecológicos, mientras que esta última es 100% de material tradicional.
“La Fundación existe para esto: para ayudar a los vecinos y estar cerca cuando más se necesita. Vendimia Solidaria es parte de nuestro motivo de existencia y hoy estamos acá, junto al municipio de Junín, cumpliendo con ese compromiso”, reflexionó Vila, y agregó: “Hoy esta familia cambia su vida. A partir de ahora tienen un techo propio que los va a cobijar del frío, del viento, de la lluvia y del calor. Tener una vivienda es un derecho y a veces nos olvidamos de quienes todavía no lo tienen”.
Vila también destacó el rol del jefe comunal: “Quiero resaltar especialmente el trabajo de Mario Abed. Es un intendente incondicional, siempre acompañando a la Fundación. Junín es un ejemplo para Mendoza por su orden, su gestión y su compromiso social. Para nosotros es un orgullo trabajar juntos”.
Por su parte, Pamela se sumó a las palabras del presidente de la Fundación: “Es un día muy feliz. Estamos acompañando a María, a Raúl y a toda su familia en un momento que marca un antes y un después en sus vidas. Hoy no solo reciben una casa; reciben una oportunidad”.
“Vendimia Solidaria trabaja para acercar oportunidades a quienes muchas veces no pueden acceder a créditos ni a soluciones habitacionales. Tener el acompañamiento de la Fundación es abrir una puerta, y eso es lo que hoy sucede acá”, enfatizó.
Finalmente, el intendente Abed subrayó la importancia de este tipo de políticas sociales: “Cada entrega de una vivienda es un momento muy especial. Hoy acompañamos a una familia que luchó durante muchos años y que finalmente puede acceder a un derecho fundamental como es la casa propia”.
“Estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con la Fundación Grupo América y Vendimia Solidaria. Cuando hay compromiso y articulación, las oportunidades llegan a quienes más las necesitan”, afirmó.
Y concluyó: “Para Junín es un orgullo ser parte de proyectos que transforman realidades y fortalecen el tejido social de nuestro departamento”.