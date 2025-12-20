Vendimia Solidaria y Junín entregaron una casa y transformaron la vida de una familia

Familia de Junín recibe su casa propia, gracias a Vendimia Solidaria Samuel recibe las llaves de su casa de la mano de su mamá. Hoy una familia accedió al techo propio gracias a Vendimia Solidaria y Junín. En la foto, el intendente Mario Abed, su esposa Cristina Cristina Mondello. De Fundación Grupo América, su presidente, Daniel Vila y su esposa, Pamela David. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

También participaron del acto Pamela David, conductora televisiva, referente de Vendimia Solidaria y esposa de Daniel Vila, junto a Cristina Mondello, esposa del jefe comunal.

Además, fueron parte de este acto Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, y Margarita Viel, contadora de la institución, quienes coordinaron los detalles finales para el amoblamiento completo del hogar.

“Hoy dormimos en casa propia”

La vivienda fue adjudicada a María y Raúl, padres de Uriel (21), Ezequiel (17), Bianca (15) y Samuel (8). Dos de los niños cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), condición que resultó determinante para el acceso a este proyecto habitacional que la familia esperaba desde hacía más de una década.

“Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Este es un proyecto que esperábamos hace 10 u 11 años. Hoy es una gran bendición para toda la familia”, expresó María, visiblemente emocionada, durante la entrega realizada este sábado en el distrito de Philipps.

La jornada tuvo además un fuerte contenido simbólico: este 20 de diciembre Bianca cumplió 15 años, por lo que la entrega de la vivienda se convirtió en un regalo inolvidable y en el cierre de un año marcado por el esfuerzo y la esperanza. “Cerramos el año con todo: con la casa y con los 15 de nuestra niña”, enfatizó su madre.

Daniel Vila-Pamela David- Entrega vivienda- Vendimia Solidaria María y Raúl muy emocionados por ingresar a su nueva casa. Los acompañan Daniel Vila y Pamela David. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una gestión que transforma vidas

Desde la Fundación Grupo América destacaron el profundo impacto de este tipo de acciones sociales. “El destino es una familia, pero el cambio de vida que se genera es enorme. Cada casa entregada significa una transformación real y concreta”, señaló Vila.

La identificación y el acompañamiento del caso se realizaron a partir del trabajo conjunto con el Municipio de Junín, que articula con la Fundación en la detección de familias en situación de alta vulnerabilidad social, con especial foco en aquellas que conviven con la discapacidad.

Daniel Vila-entrega de casa- Vendimia Solidaria Un 20 de diciembre inolvidable para María y Raúl, quienes accedieron a su casa propia. Lo hicieron posible la Fundación Grupo América y la Municipalidad de Junín. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Diez viviendas entregadas junto a Junín

La entrega concretada este sábado 20 de diciembre representa la décima vivienda adjudicada en el marco del trabajo conjunto entre Vendimia Solidaria y la Municipalidad de Junín. Algunas de estas casas fueron construidas con ladrillos ecológicos, mientras que esta última es 100% de material tradicional.

“La Fundación existe para esto: para ayudar a los vecinos y estar cerca cuando más se necesita. Vendimia Solidaria es parte de nuestro motivo de existencia y hoy estamos acá, junto al municipio de Junín, cumpliendo con ese compromiso”, reflexionó Vila, y agregó: “Hoy esta familia cambia su vida. A partir de ahora tienen un techo propio que los va a cobijar del frío, del viento, de la lluvia y del calor. Tener una vivienda es un derecho y a veces nos olvidamos de quienes todavía no lo tienen”.

Vendimia Solidaria-entrega vivienda Junín, Pamela David, Mario Abed 1 El intendente de Junín, Mario Abed y el presidente de Fundación Grupo América, Daniel Vila, en un saludo fraternal. Hoy entregaron la décima casa en un trabajo conjunto a lo largo de los años.

Vila también destacó el rol del jefe comunal: “Quiero resaltar especialmente el trabajo de Mario Abed. Es un intendente incondicional, siempre acompañando a la Fundación. Junín es un ejemplo para Mendoza por su orden, su gestión y su compromiso social. Para nosotros es un orgullo trabajar juntos”.

Por su parte, Pamela se sumó a las palabras del presidente de la Fundación: “Es un día muy feliz. Estamos acompañando a María, a Raúl y a toda su familia en un momento que marca un antes y un después en sus vidas. Hoy no solo reciben una casa; reciben una oportunidad”.

“Vendimia Solidaria trabaja para acercar oportunidades a quienes muchas veces no pueden acceder a créditos ni a soluciones habitacionales. Tener el acompañamiento de la Fundación es abrir una puerta, y eso es lo que hoy sucede acá”, enfatizó.

Finalmente, el intendente Abed subrayó la importancia de este tipo de políticas sociales: “Cada entrega de una vivienda es un momento muy especial. Hoy acompañamos a una familia que luchó durante muchos años y que finalmente puede acceder a un derecho fundamental como es la casa propia”.

Equipo Vendimia Solidaria- entrega vivienda en Junín Tarea y sueño cumplido. El equipo de Fundación Grupo América, Gabriela Alé y Margarita Viel con integrantes de la Municipalidad de Junín, el intendente Abed y su esposa Cristina Mondello, junto a los flamantes propietarios.

“Estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con la Fundación Grupo América y Vendimia Solidaria. Cuando hay compromiso y articulación, las oportunidades llegan a quienes más las necesitan”, afirmó.

Y concluyó: “Para Junín es un orgullo ser parte de proyectos que transforman realidades y fortalecen el tejido social de nuestro departamento”.