Juan Cruz Yacopini en estado crítico: la última información sobre la salud del piloto

Por el momento el objetivo de los médicos es que su condición de estabilice y evitar complicaciones similares similar al paro cardiorrespiratorio que sufrió mientras era trasladado de urgencia.

Por otro lado se espera que con el correr de las horas su estado general permita evaluar la posibilidad de una intervención quirúrgica.

Yacopini preparaba su sexto Rally Dakar

Juan Cruz Yacopini estaba pasando unos días en Mendoza antes de encarar su sexta participación en el Rally Dakar y la semana pasada había sido uno de los representantes argentinos que recibió un reconocimiento en la Gala FIA Awards 2025 que se realizó en Uzbekistán, por haber salido campeón de Bajas de la FIA.

El piloto comparte la pasión por las carreras con su padre, Alejandro, quien también participó del Dakar