Juan Cruz Yacopini en estado crítico: la última información sobre la salud del piloto

Juan Cruz Yacopini permanece internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, su condición es crítica y el pronóstico es reservado tras haber sufrido “politraumatismo grave con shock medular”.
El piloto de 26 años padece una inflamación en la médula espinal y están comprometidas las vértebras cervicales C1 y C2 producto del golpe sufrido cuando se arrojó al agua del Embalse El Carrizal en un lugar de poca profundidad.
Los médicos que asisten a Yacopini aguardan su evolución en las primeras 48 horas para tener mayores precisiones y esperar que la inflamación baje.
Por el momento el objetivo de los médicos es que su condición de estabilice y evitar complicaciones similares similar al paro cardiorrespiratorio que sufrió mientras era trasladado de urgencia.
Por otro lado se espera que con el correr de las horas su estado general permita evaluar la posibilidad de una intervención quirúrgica.
Juan Cruz Yacopini estaba pasando unos días en Mendoza antes de encarar su sexta participación en el Rally Dakar y la semana pasada había sido uno de los representantes argentinos que recibió un reconocimiento en la Gala FIA Awards 2025 que se realizó en Uzbekistán, por haber salido campeón de Bajas de la FIA.
El piloto comparte la pasión por las carreras con su padre, Alejandro, quien también participó del Dakar