Platense y Estudiantes no se sacan diferencias en el Trofeo de Campeones

LOSAS LE SACÓ EL PRIMER GOL DEL PARTIDO A CETRÉ





A los 10' Ezequiel Piovi remató desde más de 30 metros y la pelota, que parecía fácil, fue controlada en dos tiempos por el arquero de Platense.

Sobre el primer cuarto de hora llegó la primera aproximación para Platense. Un remate de Ignacio Schor careció de potencia y fue fácilmente contenido por Fernando Muslera.

LOSAS VOLVIÓ A SALVAR A PLATENSE DEL PRIMERO DE ESTUDIANTES





Para encontrar otra jugada de riesgo hubo que esperar hasta el cuarto minuto de adición. Un tiro libre de Cetré fue desviado por Guido Mainero en el primer palo, quien casi convierte en su propio arco. Losas, uno de los puntos más altos del Calamar, tuvo una tremenda salvada para mantener el cero en su arco.

Datos del partido