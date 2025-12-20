Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado del equipo Toyota tras el accidente

El Toyota Gazoo Racing South Africa había designado a Juan Cruz Yacopini como uno de sus pilotos oficiales para el Rally Dakar 2026 y publicó este sábado un comunicado referido al accidente sufrido por el piloto mendocino.
El Toyota Gazoo Racing South Africa había designado a Juan Cruz Yacopini como uno de sus pilotos oficiales para el Rally Dakar 2026 y publicó este sábado un comunicado referido al accidente sufrido por el piloto mendocino.
"TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas sobre nuestro piloto, Juan Cruz Yacopini, tras informes de que sufrió un grave accidente mientras estaba con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina, y que actualmente recibe atención médica"; indicó la publicación del equipo.
"Si bien los detalles son limitados y se basan en lo informado públicamente, la situación es claramente difícil. Dadas estas circunstancias, Juan Cruz Yacopini no participará en el Rally Dakar 2026", informó el equipo en su sitio oficial.
"En este momento, nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus allegados. En nombre de todos en TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica, les deseamos fuerza y coraje durante este período difícil", expresó el equipo antes de cerrar indicando que "TGRSA continuará monitoreando la situación y proporcionará más información si se dispone de información apropiada y confirmada".
En una publicación reciente en sus redes sociales Juan Cruz Yacopini manifestó su “orgullo enorme" y agradecimiento a Toyota Gazoo Racing South Africa "por haberme fichado y darme su voto de confianza”.
El Dakar 2026 se disputará en Arabia Saudita, del 3 al 17 de enero y el TGRSA había anunciado hace unos días que Yacopini y el español Dani Oliveras tripularían la camioneta Hilux con el número 211.