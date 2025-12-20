Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Fútbol

Con Estudiantes, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Lucas Alario y se sumó a la lista de los ganadores del Trofeo de Campeones

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Estudiantes cerró el año con un nuevo trofeo en sus vitrinas.

Estudiantes cerró el año con un nuevo trofeo en sus vitrinas.

Estudiantes venció a Platense en el estadio de San Nicolás y se coronó como el campeón del Trofeo de Campeones 2025. De esta manera el Pincha cerró la temporada con una sonrisa, levantando su segundo título del año.

El elenco platense se impuso por 2-1 gracias al doblete de Lucas Alarios y como consecuencia de la reciente victoria, se sumó a selecta lista de los ganadores del mencionado trofeo.

Estudiantes
Lucas Alario fue el h&eacute;roe de Estudiantes en el Trofeo de Campeones.

Lucas Alario fue el héroe de Estudiantes en el Trofeo de Campeones.

Los campeones del Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones es una copa nacional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino a través de la Liga Profesional, que enfrenta a los campeones del Torneo Apertura y Clausura de la temporada en curso.

Hasta 2024, enfrentaba al ganador del Campeonato de Primera División y al de la Copa de la Liga Profesional. En caso de que un mismo club haya conquistado estas dos competiciones, se enfrentará con el ganador de un partido clasificatorio, de carácter semifinal, entre los subcampeones.

2019 - Racing 2-0 Tigre

2021 River 4-0 Colón

2022 - Racing 2-1 Boca

2023 - River 2-0Rosario Central

2024 - Estudiantes 3-0 Vélez

2025 - Estudiantes 2-1 Platense

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas