Con Estudiantes, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

El elenco platense se impuso por 2-1 gracias al doblete de Lucas Alarios y como consecuencia de la reciente victoria, se sumó a selecta lista de los ganadores del mencionado trofeo.

Estudiantes Lucas Alario fue el héroe de Estudiantes en el Trofeo de Campeones.

Los campeones del Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones es una copa nacional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino a través de la Liga Profesional, que enfrenta a los campeones del Torneo Apertura y Clausura de la temporada en curso.