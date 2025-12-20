Con Estudiantes, todos los ganadores del Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense en el estadio de San Nicolás y se coronó como el campeón del Trofeo de Campeones 2025. De esta manera el Pincha cerró la temporada con una sonrisa, levantando su segundo título del año.
Estudiantes le ganó a Platense con un doblete de Lucas Alario y se sumó a la lista de los ganadores del Trofeo de Campeones
Estudiantes venció a Platense en el estadio de San Nicolás y se coronó como el campeón del Trofeo de Campeones 2025. De esta manera el Pincha cerró la temporada con una sonrisa, levantando su segundo título del año.
El elenco platense se impuso por 2-1 gracias al doblete de Lucas Alarios y como consecuencia de la reciente victoria, se sumó a selecta lista de los ganadores del mencionado trofeo.
El Trofeo de Campeones es una copa nacional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino a través de la Liga Profesional, que enfrenta a los campeones del Torneo Apertura y Clausura de la temporada en curso.
Hasta 2024, enfrentaba al ganador del Campeonato de Primera División y al de la Copa de la Liga Profesional. En caso de que un mismo club haya conquistado estas dos competiciones, se enfrentará con el ganador de un partido clasificatorio, de carácter semifinal, entre los subcampeones.
2019 - Racing 2-0 Tigre
2021 River 4-0 Colón
2022 - Racing 2-1 Boca
2023 - River 2-0Rosario Central
2024 - Estudiantes 3-0 Vélez
2025 - Estudiantes 2-1 Platense