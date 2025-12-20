Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft llegó a Netflix el 18 de diciembre de 2025 y rápidamente se ubicó entre las series y películas más buscadas de acción y aventura. Dirigida por Roar Uthaug, esta producción de 2018 revive la clásica saga de videojuegos con un tono más realista y una heroína mucho más humana, interpretada por Alicia Vikander.
Netflix acaba de estrenar la película de acción que te deja sin respirar por casi 2 horas
Alicia Vikander es la protagonista de esta producción de acción y aventura que recién llega a Netflix y ya arrasa en el catálogo de series y películas
La historia sigue a la joven Lara Croft, que aún no asume el legado de su padre desaparecido. Una pista la conduce a una isla remota frente a Japón, donde deberá luchar por sobrevivir y descubrir la verdad. Esta película de Netflix es considerada una de las mejores adaptaciones de videojuegos.
Más allá del espectáculo, el film recibió elogios por su protagonista femenina. Alexis Puig, de Diario Infobae, señaló: “No es fácil encontrar papeles femeninos de carácter que sean protagonistas en el cine industrial y pochoclero”. Con este estreno, Netflix suma a su colección de series y películas una propuesta potente y vigente que reivindica a Lara Croft como ícono del cine de aventuras.
Netflix: de qué trata Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft
La sinopsis oficial de la película Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft versa: “Siete años después de la misteriosa desaparición de su padre, Lara Croft se embarca en una misión para descubrir qué fue de él con las pistas que dejó atrás”.
Tras la desaparición de su padre, Lara (Alicia Vikander) vive una vida imprudente y despreocupada. Cuando la policía la arresta después de provocar un accidente de tráfico, Ana Miller (Kristin Scott Thomas), la socia de negocios de su progenitor, deposita su fianza y le advierte que si no reclama la herencia de este, se liquidarán todos sus bienes.
Netflix: tráiler de la película Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft
Reparto de Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft
- Alicia Vikander (Lara Croft)
- Dominic West (Richard Croft)
- Walton Goggins (Mathias Vogel)
- Daniel Wu (Lu Ren)
- Kristin Scott Thomas (Ana Miller)
- Derek Jacobi (Mr. Yaffe)
- Alexandre Willaume (Lieutenant)
- Hannah John-Kamen (Sophie)
Dónde ver Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft se puede ver en Hoopla.
- España: la película Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft se puede ver en Prime Video.