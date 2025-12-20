Netflix acaba de estrenar la película de acción que te deja sin respirar por casi 2 horas

La historia sigue a la joven Lara Croft, que aún no asume el legado de su padre desaparecido. Una pista la conduce a una isla remota frente a Japón, donde deberá luchar por sobrevivir y descubrir la verdad. Esta película de Netflix es considerada una de las mejores adaptaciones de videojuegos.

Más allá del espectáculo, el film recibió elogios por su protagonista femenina. Alexis Puig, de Diario Infobae, señaló: “No es fácil encontrar papeles femeninos de carácter que sean protagonistas en el cine industrial y pochoclero”. Con este estreno, Netflix suma a su colección de series y películas una propuesta potente y vigente que reivindica a Lara Croft como ícono del cine de aventuras.