Está en Netflix, tiene 8 capítulos y fue la serie más buscada del 2025

A pesar de que la serie tiene tan solo 8 capítulos, y que todo apunta a que el final promete darle el cierre que todos suscriptor espera a lo largo del relato, habrá que esperar a una segunda temporada de Netflix para poder hacerlo. Su llegada al catálogo de series y películas fue verdaderamente prometedor, pero su rendimiento entre los suscriptores y la crítica especializada lo superó ampliamente, siendo de las mejores del 2025.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2025, y desde entonces, aparece entre las principales recomendaciones del género de suspenso en la plataforma.

De qué trata Incontrolables, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie canadiense de 8 capítulos, Incontrolables centra su historia en: "Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan".

Con un elenco encabezado por Tony Collette, la serie promete llevarte a un mundo inquietante y descabellado, nunca antes visto en Netflix.

Reparto de Incontrolables, serie de Netflix

Mae Martin (Alex Dempsey)

Toni Collette (Leanne)

Sarah Gadon (Laura)

Alyvia Alyn Lind (Leila)

Sydney Topliffe (Abbie)

Brandon Jay McLaren

Tattiawna Jones

Joshua Close

Isolde Ardies

Dónde ver la serie Incontrolables, según la zona geográfica