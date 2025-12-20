Está en Netflix, tiene 8 capítulos y fue la serie más buscada del 2025

Netflix ofrece un catálogo de series y películas que se renueva constantemente para satisfacer todos los gustos. 8 capítulos fueron más que suficientes para que una serie pasara ser de promesa a una de las historias más reproducidas por los suscriptores en todo el 2025, con una Tony Collette en un papel que seguramente la hará competir por muchos premios: Incontrolables.
Canadá no ha logrado ponerse a la par de Estados Unidos, pero sí, se le acerca cada vez más en calidad de lo que son las series y películas de producción pensadas para el catálogo de Netflix. Esta serie resaltó desde el primer minuto y copó la mirada de todos aquellos suscriptores fanáticos del misterio y del suspenso, con una historia que espera hasta el final para dar un salto al siguiente nivel.
Estamos frente a una serie, que es una combinación perfecta entre drama y suspenso, siendo catalogada por la suscriptores, como una oferta inquietante dentro de Netflix. La presencia del uso del lenguaje inapropiado, de violencia y de droga por parte de los personajes, hacen que estemos hablando de una oferta que no es apta para aquellos que no son mayores de 16 años.
A pesar de que la serie tiene tan solo 8 capítulos, y que todo apunta a que el final promete darle el cierre que todos suscriptor espera a lo largo del relato, habrá que esperar a una segunda temporada de Netflix para poder hacerlo. Su llegada al catálogo de series y películas fue verdaderamente prometedor, pero su rendimiento entre los suscriptores y la crítica especializada lo superó ampliamente, siendo de las mejores del 2025.
La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix se dio en el 2025, y desde entonces, aparece entre las principales recomendaciones del género de suspenso en la plataforma.
De qué trata Incontrolables, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie canadiense de 8 capítulos, Incontrolables centra su historia en: "Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan".
Con un elenco encabezado por Tony Collette, la serie promete llevarte a un mundo inquietante y descabellado, nunca antes visto en Netflix.
Reparto de Incontrolables, serie de Netflix
- Mae Martin (Alex Dempsey)
- Toni Collette (Leanne)
- Sarah Gadon (Laura)
- Alyvia Alyn Lind (Leila)
- Sydney Topliffe (Abbie)
- Brandon Jay McLaren
- Tattiawna Jones
- Joshua Close
- Isolde Ardies
Dónde ver la serie Incontrolables, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Incontrolables se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Incontrolables (Wayward) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Incontrolables se puede ver en Netflix.