El accidente de Juan Cruz Yacopini generó pedidos de oración y gran repercusión en las redes sociales

Tras el impacto, fue asistido de inmediato por las personas que lo acompañaban y luego trasladado de urgencia al hospital Perrupato, en San Martín, y más tarde a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado en estado grave y con pronóstico reservado.

Se supo que camino al Perrupato tuvo un paro cardiorrespiratorio del que salió porque los médicos del SEC le practicaron RCP durante 4 minutos.

Por el momento, no hubo nuevos partes médicos sobre la salud de Yacopini.

Repercusión en las redes sociales por el accidente de Yacopini

Amigos y gente de su entorno utilizaron el último posteo de Instagram subido por Juan Cruz Yacopini para dejarle mensajes de fuerzas y pronta recuperación.

Juan Cruz Yacopini Repercusiones accidente 1

En tanto, algunas páginas especializadas en Rally Dakar pidieron cadena de oración y mostraron su apoyo a través de mensajes.

cadena de oración yacopini

La cuenta de la Encrucijada Rally, en Instagram, pedía rezar por la salud del piloto.

Juan Cruz Yacopini Repercusiones accidente

Mientras, la página de Cross - Country Rally anunciaba con preocupación lo ocurrido con Juan Cruz Yacopini, quien este año se consagró en el Rally mundial.

Juan Cruz Yacopini Repercusiones accidente 3

Allegados del mundo del deporte del piloto también quisieron dejar mensajes.

En la cuenta de Adrián "El Chino" Yacopini también dejaron mensajes pidiendo por la recuperación de Juan Cruz.

cadena de oración Yacopini 1

Quién es Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini es uno de los pilotos argentinos más destacados del rally raid y una de las principales referencias del automovilismo mendocino en competencias internacionales. Con apenas 26 años, su trayectoria lo llevó a competir en varias ediciones del Rally Dakar, su nombre se volvió reconocido dentro del ambiente.

En los últimos años, Yacopini logró resultados destacados a nivel internacional y formó parte de equipos de primer nivel, lo que le permitió ganar visibilidad tanto dentro como fuera del país. Su carrera lo convirtió en una figura seguida de cerca por fanáticos del automovilismo y colegas del deporte.

Mientras se aguarda un nuevo parte médico oficial de Juan Cruz Yacopini, el acompañamiento en redes sociales refleja el impacto que generó la noticia dentro del ambiente del rally y del automovilismo en general.