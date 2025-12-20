Los mensajes de apoyo, pedidos de oración y expresiones de preocupación se multiplicaron este sábado en las redes sociales después de conocerse el gravísimo accidente que sufrió el destacado piloto mendocino Juan Cruz Yacopini (26) en El Carrizal. Actualmente permanece internado en la Clínica de Cuyo.
El accidente de Juan Cruz Yacopini generó pedidos de oración y gran repercusión en las redes sociales
Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente en El Carrizal. Está internado en la Clínica de Cuyo. La situación generó cientos de mensajes de sorpresa y preocupación
Compañeros, integrantes de su equipo y allegados del piloto dejaron mensajes en las redes para acompañar al joven deportista y a su familia, en medio de un contexto marcado por su delicado estado de salud.
Cómo fue el accidente y qué se sabe de la salud de Yacopini
El accidente se produjo el viernes por la tarde en el dique El Carrizal. De acuerdo a la información oficial difundida hasta el momento, Juan Cruz Yacopini se encontraba a bordo de una lancha junto a un grupo de amigos cuando se arrojó al agua en una zona de escasa profundidad y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Tras el impacto, fue asistido de inmediato por las personas que lo acompañaban y luego trasladado de urgencia al hospital Perrupato, en San Martín, y más tarde a la Clínica de Cuyo, donde quedó internado en estado grave y con pronóstico reservado.
Se supo que camino al Perrupato tuvo un paro cardiorrespiratorio del que salió porque los médicos del SEC le practicaron RCP durante 4 minutos.
Por el momento, no hubo nuevos partes médicos sobre la salud de Yacopini.
Repercusión en las redes sociales por el accidente de Yacopini
Amigos y gente de su entorno utilizaron el último posteo de Instagram subido por Juan Cruz Yacopini para dejarle mensajes de fuerzas y pronta recuperación.
En tanto, algunas páginas especializadas en Rally Dakar pidieron cadena de oración y mostraron su apoyo a través de mensajes.
La cuenta de la Encrucijada Rally, en Instagram, pedía rezar por la salud del piloto.
Mientras, la página de Cross - Country Rally anunciaba con preocupación lo ocurrido con Juan Cruz Yacopini, quien este año se consagró en el Rally mundial.
Allegados del mundo del deporte del piloto también quisieron dejar mensajes.
En la cuenta de Adrián "El Chino" Yacopini también dejaron mensajes pidiendo por la recuperación de Juan Cruz.
Quién es Juan Cruz Yacopini
Juan Cruz Yacopini es uno de los pilotos argentinos más destacados del rally raid y una de las principales referencias del automovilismo mendocino en competencias internacionales. Con apenas 26 años, su trayectoria lo llevó a competir en varias ediciones del Rally Dakar, su nombre se volvió reconocido dentro del ambiente.
En los últimos años, Yacopini logró resultados destacados a nivel internacional y formó parte de equipos de primer nivel, lo que le permitió ganar visibilidad tanto dentro como fuera del país. Su carrera lo convirtió en una figura seguida de cerca por fanáticos del automovilismo y colegas del deporte.
Mientras se aguarda un nuevo parte médico oficial de Juan Cruz Yacopini, el acompañamiento en redes sociales refleja el impacto que generó la noticia dentro del ambiente del rally y del automovilismo en general.