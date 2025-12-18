Juan Cruz Yacopini, en la cima del mundo: "Cerramos un gran año y vamos por más"

Mendoza cruzó la bandera a cuadros de un tremendo año y se ubicó en el podio de las temporadas mas fructíferas de la historia. Uno de los artífices es Juan Cruz Yacopini, campeón del mundo de Rally de bajas tras una actuación contundente en una competencia durísima por las arenas del desierto.
Juan Cruz Yacopini terminó de coronar un Campeonato perfecto, haciendo podio en las seis carreras en las que participó, podios que lo dejaron en el primer lugar del planeta: "Tuvimos un enorme trabajo con todo el equipo y por suerte lo coronamos de la mejor manera con el título mundial", dice el piloto de 26 años.
La regularidad durante todo el certamen fue lo que ponderó al mendocino y lo catapultó a la cúspide del podio: "Pudimos mantener un alto nivel en las seis carreras y terminar en todas dentro de los 3 primeros. Son terrenos muy hostiles, complicados, cansadores y salimos parados de la mejor manera".
Su nivel y rendimiento no solo le permitió ser el mejor del planeta en bajas sino que lo catapultó al llamado para integrar el prestigioso equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica: "Todavía no caigo, seguramente pasará cuando estemos en el Dakar y empiece a ver la camioneta, las carpas y todo lo que será el despliegue del equipo. Es una alegría enorme formar parte de él", cerró.
Juan Cruz Yacopini y el año del automovilismo de Mendoza
El 2025 ha sido un enorme año para el automovilismo mendocino con logros varios: Juan Cruz Yacopini campeón mundial de rally de bajas, Julián Santero ganó el Turismo Nacional y Tomás Vitar se coronó en el Turismo de Pista: "Los conozco a los chicos y me alegra mucho lo que lograron. Somos todos pilotos, mendocinos y buena gente".