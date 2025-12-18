Juan Cruz Yacopini, en la cima del mundo: "Cerramos un gran año y vamos por más"

Juan Cruz Yacopini terminó de coronar un Campeonato perfecto, haciendo podio en las seis carreras en las que participó, podios que lo dejaron en el primer lugar del planeta: "Tuvimos un enorme trabajo con todo el equipo y por suerte lo coronamos de la mejor manera con el título mundial", dice el piloto de 26 años.

juan-cruz-yacopini.jpg Juan Cruz Yacopini correrá el Dakar con uno de los equipos más importantes del mundo.

La regularidad durante todo el certamen fue lo que ponderó al mendocino y lo catapultó a la cúspide del podio: "Pudimos mantener un alto nivel en las seis carreras y terminar en todas dentro de los 3 primeros. Son terrenos muy hostiles, complicados, cansadores y salimos parados de la mejor manera".