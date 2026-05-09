Godoy Cruz, con el debut de Pablo De Muner, recibirá a Racing de Córdoba: hora y cómo ver el partido

Godoy Cruz tras 21 años volverá a enfrentarse ante Racing de Córdoba en la segunda categoría del fútbol argentino.

Tras la salida de Mariano Toedtli como entrenador, tendrá su estreno Pablo De Muner en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz 3- Godoy Cruz, con el debut del entrenador Pablo De Muner, jugará frente a Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Godoy Cruz acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar

El Tomba acumula cuatro partidos sin ganar, con una derrota y tres empates seguidos. El Expreso jugará su segundo partido seguido de local, ya que viene de empatar 2 a 2 ante el líder Deportivo Morón.

concenntrados Godoy Cruz racing.

El Tomba se ubica sexto en la tabla de posiciones con 16 unidades, ya que lleva 3 triunfos, 7 empates y una derrota. Se ubica a seis puntos del líder Deportivo Morón. Con un triunfo ante Racing de Córdoba quedará a tres de la punta.

Godoy cruz 1- Godoy Cruz buscará volver a la victoria en una nueva presentación en el Feliciano Gambarte. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El Tomba marcha invicto en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz se mantiene invicto en el Feliciano Gambarte en los seis partidos que disputó, ya que logró dos triunfos y cuatro empates. EI Expreso superó a Ferro 2 a 1 y a Acassuso 2 a 0. Y empató con Ciudad de Bolívar 1 a 1, frente a Deportivo Madryn y San Miguel 0 a 0 y ante el Deportivo Morón 2 a 2.

futbol-racing de cordoba-ricardo centurion Ricardo Centurión será titular en Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte frente al Tomba.

Así llega Racing de Córdoba, el rival de Godoy Cruz

Racing de Córdoba viene de empatar 2 a 2 de local ante Deportivo Madryn. La Academia, el equipo dirigido por la dupla técnica formada por Ramiro Torres y Pablo Motta, suma 15 puntos en 11 partidos, con cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Convocados Racing de Córdoba.

El historial entre Godoy Cruz y Racing de Córdoba

Ambo equipos se volverán a ver las caras tras 21 años. El Tomba y la Academia disputaron 7 partidos, con 4 triunfos de la Academia y 3 victorias del Expreso.

El último enfrentamiento

La última vez que jugaron fue el 26 de febrero del 2005 y el Tomba ganó por 2 a 1 en el Gambarte, por la cuarta fecha del Nacional B -hoy Primera Nacional-.

Matías Gigli y Leopoldo De la Vega marcaron los goles del Expreso; Darío Gigena anotó de penal para el elenco cordobés.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Matías Ramírez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Racing de Córdoba: Brian Olivera; Rubén Chamorro, Marcio Gómez, Matías Sánchez y Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Gaspar Vega y Leandro Córdoba; Ricardo Centurión y Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres y Pablo Motta.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Hora: 16.30.