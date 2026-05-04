Godoy Cruz confirmó como nuevo entrenador a Pablo De Muner tras la salida de Toedtli

Godoy Cruz tiene nuevo entrenador para afrontar la Primera Nacional. El club tombino confirmó este lunes como su nuevo entrenador a Pablo De Muner tras la salida de Mariano Toedtli.
Godoy Cruz confirmó este lunes como su nuevo entrenador a Pablo De Muner tras la salida de Mariano Toedtli
Godoy Cruz tiene nuevo entrenador para afrontar la Primera Nacional. El club tombino confirmó este lunes como su nuevo entrenador a Pablo De Muner tras la salida de Mariano Toedtli.
De Muner viene de trabajar en Brasil como ayudante de campo de Botafogo, pero tiene experiencia como entrenador en distintos equipos. Dirigió a Defensa y Justicia y San Martín de Tucumán, donde peleó el ascenso, también dirigió en Chile, Paraguay, Perú y Bolivia. Su debut como DT fue en Independiente Rivadavia en la Primera Nacional.
De Muner llega para remplazar a Toedtli, quien fue despedido este lunes tras el empate 2 a 2 de este domingo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 12 del torneo de la Primera Nacionalç
El Tomba acumuló su cuarto partido sin ganar y el entrenador Mariano Toedtli, cuestionado por los hinchas al término del partido, debió despedirse.
Mariano Toedtli dirigió al plantel profesional de Godoy Cruz Antonio Tomba en solo 12 partidos, en los que consiguió 3 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, una de ellas significó la eliminación de la Copa Argentina.
"El Club Godoy Cruz informa que Pablo De Muner asumirá como director técnico del plantel profesional de fútbol. Con una trayectoria consolidada, dirigió en el fútbol argentino a San Martín de Tucumán y Defensa y Justicia, entre otros. También sumó experiencia en el exterior en Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Éxitos en esta nueva etapa que comienza en el Expreso. ¡Bienvenido, Pablo!", dijo la entidad bodeguera en sus redes sociales oficiales.
Este martes asumiría el nuevo DT tombino y el domingo a las 16.30 debutaría ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, por la fecha 13 de la Primera Nacional.