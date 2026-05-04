Godoy Cruz confirmó como nuevo entrenador a Pablo De Muner tras la salida de Toedtli

De Muner llega para remplazar a Toedtli, quien fue despedido este lunes tras el empate 2 a 2 de este domingo de Godoy Cruz ante Deportivo Morón, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 12 del torneo de la Primera Nacionalç

El Tomba acumuló su cuarto partido sin ganar y el entrenador Mariano Toedtli, cuestionado por los hinchas al término del partido, debió despedirse.

tuit-de-muner-godoy-cruz Godoy Cruz le dio la bienvenida a su nuevo técnico, Pablo De Muner.

Mariano Toedtli dirigió al plantel profesional de Godoy Cruz Antonio Tomba en solo 12 partidos, en los que consiguió 3 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, una de ellas significó la eliminación de la Copa Argentina.

Godoy Cruz le dio la bienvenida a Pablo De Muner

"El Club Godoy Cruz informa que Pablo De Muner asumirá como director técnico del plantel profesional de fútbol. Con una trayectoria consolidada, dirigió en el fútbol argentino a San Martín de Tucumán y Defensa y Justicia, entre otros. También sumó experiencia en el exterior en Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Éxitos en esta nueva etapa que comienza en el Expreso. ¡Bienvenido, Pablo!", dijo la entidad bodeguera en sus redes sociales oficiales.

Este martes asumiría el nuevo DT tombino y el domingo a las 16.30 debutaría ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, por la fecha 13 de la Primera Nacional.