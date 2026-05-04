El gran elogio de Briatore para Colapinto: "Rindió al nivel que esperamos de él"

El director de la escudería Alpine Flavio Briatore elogió al piloto argentino Franco Colapinto, quien fue séptimo este domingo en el GP de Miami de Fórmula 1.
El director de la escudería Alpine Flavio Briatore llenó de elogios al piloto argentino Franco Colapinto, quien quedó séptimo en el GP de Miami de Fórmula 1
El director de la escudería Alpine Flavio Briatore elogió al piloto argentino Franco Colapinto, quien fue séptimo este domingo en el GP de Miami de Fórmula 1.
Flavio Briatore destacó este domingo la actuación de Franco Colapinto, quien logró su mejor actuación histórica en una carrera de Fórmula 1.
"Franco (Colapinto) ha cerrado una semana muy buena, rindió al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y son estas actuaciones las que necesitamos semana tras semana, por parte de los dos pilotos y de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos“, dijo el italiano.
Alpine compartió el momento del abrazo entre Colapinto y Briatore. Ambos se mostraron sonrientes y muy conformes con el resultado de la carrera.
Tras finalizar la carrera la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó por 20 segundos a Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami y Colapinto fue uno de los beneficiados, ya que pasó del octavo al séptimo puesto en la clasificación final. Logró así su mejor posición histórica en la F1.
Briatore habló del choque del francés de Alpine, Pierre Gasly, quien se quedó afuera de la carrera. "Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos. Para Pierre, el resultado es decepcionante, ya que el coche era claramente competitivo y podíamos sumar puntos, así que nos quedamos fuera por un incidente evitable, pues él fue víctima de un grave error de cálculo de otro piloto. Nos alegra que haya salido ileso, tal es la seguridad de la Fórmula 1 moderna”.
Viernes 22 de mayo
Sábado 23 de mayo
Domingo 24 de mayo:
Los horarios corresponden a la Argentina.
Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.