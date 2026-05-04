El gran elogio de Briatore para Colapinto: "Rindió al nivel que esperamos de él"

Alpine compartió el momento del abrazo entre Colapinto y Briatore. Ambos se mostraron sonrientes y muy conformes con el resultado de la carrera.

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Colapinto quedó séptimo en el GP de Miami tras la sanción que recibió Leclerc

Tras finalizar la carrera la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó por 20 segundos a Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami y Colapinto fue uno de los beneficiados, ya que pasó del octavo al séptimo puesto en la clasificación final. Logró así su mejor posición histórica en la F1.

Briatore habló del choque de Gasly

Briatore habló del choque del francés de Alpine, Pierre Gasly, quien se quedó afuera de la carrera. "Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos. Para Pierre, el resultado es decepcionante, ya que el coche era claramente competitivo y podíamos sumar puntos, así que nos quedamos fuera por un incidente evitable, pues él fue víctima de un grave error de cálculo de otro piloto. Nos alegra que haya salido ileso, tal es la seguridad de la Fórmula 1 moderna”.

Lo que viene para Colapinto: el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre 1: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo:

Carrera: 17.00

Los horarios corresponden a la Argentina.

Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.