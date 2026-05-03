Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de Miami

Franco Colapinto salió octavo en el GP de Miami de Fórmula 1 tras cumplir una gran labor. Ahora el piloto argentino se enfoca en un nuevo desafío, que es el GP de Canadá.
Franco Colapinto quedó en la octava posición en el GP de Miami de Fórmula 1. El piloto argentino se enfoca en un nuevo desafío
Franco Colapinto salió octavo en el GP de Miami de Fórmula 1 tras cumplir una gran labor. Ahora el piloto argentino se enfoca en un nuevo desafío, que es el GP de Canadá.
Así Franco Colapinto, el pilarense de 22 años, logró cuatro puntos sumados y le puso un broche de oro a su gran fin de semana. Tras los festejos, pondrá el foco en el próximo desafío, que será la carrera de Canadá.
El piloto argentino de Alpine, que fue visitado este domingo por el astro Lionel Messi, descansará unas semanas antes de encarar la actividad en el circuito Gilles-Villeneuve, que se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo.
Viernes 22 de mayo
Sábado 23 de mayo
Domingo 24 de mayo:
Los horarios corresponden a la Argentina.
Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.
GP de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00