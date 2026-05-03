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Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de Miami

Franco Colapinto quedó en la octava posición en el GP de Miami de Fórmula 1. El piloto argentino se enfoca en un nuevo desafío

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto viene de salir octavo en el GP de Miami de Fórmula 1.

Franco Colapinto viene de salir octavo en el GP de Miami de Fórmula 1.

Franco Colapinto salió octavo en el GP de Miami de Fórmula 1 tras cumplir una gran labor. Ahora el piloto argentino se enfoca en un nuevo desafío, que es el GP de Canadá.

Así Franco Colapinto, el pilarense de 22 años, logró cuatro puntos sumados y le puso un broche de oro a su gran fin de semana. Tras los festejos, pondrá el foco en el próximo desafío, que será la carrera de Canadá.

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Colapinto estuvo con Leo Messi.

Colapinto estuvo con Leo Messi.

El piloto argentino de Alpine, que fue visitado este domingo por el astro Lionel Messi, descansará unas semanas antes de encarar la actividad en el circuito Gilles-Villeneuve, que se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo.

Colapinto afrontará el GP de Canadá: el cronograma completo

Viernes 22 de mayo

  • Práctica libre 1: 13.30 a 14.30
  • Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13.00 a 14.00
  • Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo:

  • Carrera: 17.00

Los horarios corresponden a la Argentina.

Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Lo que viene en la Fórmula 1:

  • GP de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
  • GP de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
  • GP de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

  • GP de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

  • GP de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
  • GP de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
  • GP de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
  • GP de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
  • GP de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
  • GP de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
  • GP de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00
  • GP de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
  • GP de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
  • GP de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
  • GP de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
  • GP de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
  • GP de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
  • GP de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

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