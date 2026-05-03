Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 tras su gran actuación en el GP de Miami

El piloto argentino de Alpine, que fue visitado este domingo por el astro Lionel Messi, descansará unas semanas antes de encarar la actividad en el circuito Gilles-Villeneuve, que se desarrollará entre el 22 y el 24 de mayo.

Colapinto afrontará el GP de Canadá: el cronograma completo

Viernes 22 de mayo

Práctica libre 1: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo:

Carrera: 17.00

Los horarios corresponden a la Argentina.

Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Lo que viene en la Fórmula 1: