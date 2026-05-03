Franco Colapinto hizo una gran carrera y finalizó octavo en el GP de Miami de Fórmula 1

En la largada se le quedó el auto al pilarense de 22 años, y fue rápidamente superado por tres oponentes, pero contó con la fortuna de un trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que atrasó a varios de sus oponentes y le permitió al piloto de Alpine quedar sexto.

Colapinto fue superado unas curvas después por el británico Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la sexta vuelta, cuando estaba en plena disputa con Verstappen, entró el auto de seguridad debido a los choques de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine).

Luego Colapinto mantuvo un muy buen ritmo con sus neumáticos medios e incluso llegó a estar cuarto debido a las paradas en boxes de varios de los pilotos de punta.

El argentino luego bajó a la octava posición, ya que cambió los neumáticos cuando faltaban poco más de 20 vueltas para el final. El argentino mantuvo ese lugar hasta la bandera a cuadros para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 y así sumar cuatro puntos.

Fue el mejor puesto obtenido por Colapinto en la Fórmula 1

Este fue su mejor resultado de Colapinto en la categoría junto al octavo puesto obtenido en el GP de Azerbaiyán de 2024, que había sido recién su segunda carrera en la Fórmula 1.

Mientras que Antonelli consiguió su tercera victoria consecutiva, rompió la maldición de los pole man en Miami y además extendió su liderazgo en el campeonato, ya que le saca 20 puntos a su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, quien tuvo una floja actuación y terminó cuarto.

Además Verstappen tuvo un trompo en la largada y después apostó a ir rápido a boxes, recién en la sexta vuelta. A partir de allí, protagonizó una gran remontada para finalizar quinto.

La quinta fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de tres semanas, cuando se dispute el GP de Canadá.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Miami de Fórmula 1:

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sáinz Jr. (Williams) Alexander Albon (Williams)

Las principales posiciones del campeonato de pilotos de Fórmula 1: