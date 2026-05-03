Con un golazo del Chelo Eggel, Maipú le gana a Gimnasia de Jujuy

En el marco de la decimosegunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le gana 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el líder de la tabla de posiciones.
A los 6 minutos, con un tremendo zurdazo desde afuera del área del Chelo Eggel, Deportivo Maipú le gana a Gimnasia de Jujuy en condición de visitante
En el marco de la decimosegunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le gana 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el líder de la tabla de posiciones.
Marcelo Eggel, capitán del Botellero, convirtió el primer gol de la jornada cuando el reloj marcaba apenas 6 minutos de juego. De zurda, desde afuera del área, el Chelo venció la resistencia del arquero local.
El Cruzado busca extender la buena racha que sostiene desde la llegada de Mariano Echeverría. El Botellero sumó siete de los últimos nueve puntos que disputó y logró salir de los puestos de descenso.